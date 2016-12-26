Тольяттинского автомобилиста задержали с поддельными документами

В Тольятти 34-летнего безработного мужчину подозревают в использовании поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Утром 18 декабря у дома на ул. Дзержинского инспекторы ДПС остановили Chevrolet Viva, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские усомнились в подлинности его водительского удостоверения.
Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))