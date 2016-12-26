Тольяттинского автомобилиста задержали с поддельными документами

В Тольятти 34-летнего безработного мужчину подозревают в использовании поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 18 декабря у дома на ул. Дзержинского инспекторы ДПС остановили Chevrolet Viva, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские усомнились в подлинности его водительского удостоверения. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.