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Преступления Происшествия

Тольяттинского автомобилиста задержали с поддельными документами

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 34-летнего безработного мужчину подозревают в использовании поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 18 декабря у дома на ул. Дзержинского инспекторы ДПС остановили Chevrolet Viva, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские усомнились в подлинности его водительского удостоверения.

Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

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