В Самаре отключат праздничную иллюминацию в день траура

В связи с объявленным в России Днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 26 декабря в Самаре решено не включать праздничную иллюминацию на основных улицах и магистралях города, на площадях и в скверах. Об этом сообщили в администрации Самары.

С 27 декабря иллюминация будет работать в штатном режиме.