Николай Меркушкин: "Партия не должна работать в отрыве от власти"

В понедельник, 26 декабря, состоялась очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия".

В работе конференции приняли участие губернатор Самарской области, член бюро высшего совета "Единой России" Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации от Самарской области.

Делегаты конференции избрали новые руководящие органы партии (секретаря отделения, региональный политический совет и его президиум), определили планы дальнейшей работы.

Напомним, и.п. секретаря Игорь Станкевич 18 сентября был избран депутатом Госдумы и, согласно рекомендации генерального совета ЕР, не может занимать эту должность.

Согласно уставу партии, глава регионального отделения избирается прямым тайным голосованием на альтернативной основе. Свои кандидатуры выставили первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева и депутат Промышленного районного совета Самары Алексей Чекалин. "Единороссы" поддержали кандидатуру Екатерины Кузьмичевой, за нее свои голоса отдал 161 человек, за Алексея Чекалина - 20.

"Главной своей задачей вижу улучшение количественного и качественного состава регионального отделения "Единой России" и повышение внутрипартийной дисциплины. Реализация всех начатых партийных проектов будет продолжена", - сказала Екатерина Кузьмичева.

В рамках конференции сроком на пять лет были избраны новые составы политического реготделения "Единой России" и президиума политсовета. Напомним, генсовет партии принял решение о сокращении численности политсовета с 90 до 65 человек, президиума - с 30 до 17.

Итоги работы отчетно-выборной конференции и избрания нового секретаря регионального отделения "Единой России" подвел Николай Меркушкин. Глава региона заметил, что за последние пять лет партийная организация очень многое сделала в Самарской области.

"Хочу выразить благодарность Александру Борисовичу Фетисову (возглавлял реготделение с июля 2012 по январь 2016 года. - Прим. ред.) за те проекты, которые были реализованы при его непосредственном участии. Партия проделала большую работу для того, чтобы ее узнавали люди, в эту работу было вовлечено большое количество людей. Особенный проект в этом ряду - проведение уникального Парада Памяти, который очень важен для укрепления имиджа региона. Хочу выразить слова благодарности Игорю Валентиновичу Станкевичу, он работал в этой должности не так долго, но им были проведены непростые выборы и показан достойный результат", - сказал Николай Меркушкин.

Характеризуя нового секретаря, глава региона подчеркнул, что Екатерина Кузьмичева обладает серьезным опытом работы. "Екатерина Ивановна знает работу партии, она курировала региональные отделения Приволжского федерального округа по линии генерального совета. Уверен, что при ее руководстве региональное отделение продолжит все наработки, которые были сделаны ранее", - сказал губернатор.

Николай Меркушкин подчеркнул, что накануне президентских выборов "Единая Россия" должна мобилизовать все свои ресурсы. "Партия не должна работать в отрыве от власти. Время требует от нас мобилизации всех сил. Если все 43 тысячи членов "Единой России" и сторонники партии в Самарской области будут вовлечены в активную работу, мы сможем добиться многого", - уверен руководитель области.

Губернатор обозначил задачи, стоящие перед партийной организацией на 2017 год. В частности, в следующем году должна быть завершена реформа местного самоуправления. Глава региона призвал однопартийцев уделить особое внимание работе низовых представительных органов.

Большие задачи предстоит решить и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Важная тема - подготовка Тольятти к 50-летнему юбилею выпуска первого автомобиля. Кроме того, реализация проектов по формированию в Автограде территории опережающего развития потребует вовлечения большого количества людей.

Среди политических задач глава региона выделил подготовку к президентским выборам. По мнению руководителя региона, парторганизация должна максимально ответственно подойти к этой работе.

"Мы должны максимально приблизить повестку дня регионального отделения "Единой России к тем задачам, которые стоят перед областью в целом, заниматься "живой" работой вместе с властью. Вместе мы можем быстро набрать обороты и реализовать все те проекты, которые позволят гордиться Самарской областью", - заявил Николай Меркушкин.

Сразу по завершении работы отчетно-выборной конференции состоялось заседание нового состава регионального политического совета. В ходе него был назначен исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета реготделения - им стал начальник отдела партийного строительства Вадим Солнцев. Максим Матыгин, возглавлявший исполком с 2010 года, решил покинуть этот пост.