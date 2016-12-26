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Общество

Во время навигации 2016 г. в Самарском регионе выявлены десятки нарушений

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период навигации 2016 г. Куйбышевская транспортная прокуратура выявила 88 нарушений законодательства о безопасности судоходства и природоохранного законодательства, для устранения которых было внесено 20 представлений.

По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре.

По выявленным нарушениям к административной ответственности по инициативе прокуратуры привлечены шесть виновных. Кроме того, надзорное ведомство направило пять исков в суды с требованием устранить нарушения.

Об этом доложил Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко на прошедшей 26 декабря объединенной коллегии Приволжской транспортной прокуратуры и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которое было посвящено подведению итогов деятельности в сфере обеспечения законности и эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о безопасности судоходства и природоохранного законодательства во время навигации 2016 года.

В качестве примера, характеризующего нарушения в Самарском регионе, Дмитрий Писаренко привел проверку исполнения требований законодательства о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на воде, проведенную в ООО "Паллас" во втором полугодии.

"Установлено, что организация осуществляет подлежащую лицензированию деятельность - бункеровку (заправку) судов топливом на акватории реки Волги, - сообщил руководитель надзорного ведомства. - Однако на момент прокурорской проверки у ООО отсутствовали согласованный план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также договор страхования жизни и здоровья членов экипажа теплохода "Паллас".

Эти нарушения, как отметил прокурор, являются грубыми и в случае чрезвычайной ситуации могли привести к невозможности своевременной ее ликвидации и причинению вреда имуществу третьих лиц.
По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности "Паллас".

"Решением суда требования прокурора удовлетворены, деятельность организации по бункеровке приостановлена до устранения нарушений", - сообщил Дмитрий Писаренко.

Также Куйбышевский транспортный прокурор рассказал о факте затопления в акватории Волги судов, создающих угрозу судоходству.

"Установлено, что в конце 2015 г. имело место затопление несамоходного судна "Плавмастерская №1006", принадлежащего ОАО "Волготанкер", - сказал Дмитрий Писаренко. - В связи с тем, что владелец судна мер к подъему затонувшего имущества не принимал, прокурор направил в суд иск с требованием обязать "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" поднять затонувшее судно. Ответчик выполнил эти требования добровольно".

Также прокуратура обнаружила и факты эксплуатации судов с нарушениями Кодекса внутреннего водного транспорта РФ.

"Например, теплоход "Лель" эксплуатировался без регистровых документов, он не был зарегистрирован, не проходил классификацию и освидетельствование в Российском речном регистре, - уточнил Куйбышевский транспортный прокурор. - То есть владелец теплохода занимался перевозкой пассажиров без документов, подтверждающих его годность, что могло привести к транспортным происшествиям и причинению вреда жизни и здоровью пассажиров".

По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации судна до устранения нарушений, которое рассмотрели и удовлетворили.

Куйбышевский транспортный прокурор подчеркнул, что состояние законности в сфере обеспечения безопасности судоходства находится в их ведомстве на постоянном контроле.

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