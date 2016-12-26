Во время навигации 2016 г. в Самарском регионе выявлены десятки нарушений

В период навигации 2016 г. Куйбышевская транспортная прокуратура выявила 88 нарушений законодательства о безопасности судоходства и природоохранного законодательства, для устранения которых было внесено 20 представлений.
По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 11 человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре.
По выявленным нарушениям к административной ответственности по инициативе прокуратуры привлечены шесть виновных. Кроме того, надзорное ведомство направило пять исков в суды с требованием устранить нарушения.
Об этом доложил Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко на прошедшей 26 декабря объединенной коллегии Приволжской транспортной прокуратуры и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которое было посвящено подведению итогов деятельности в сфере обеспечения законности и эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о безопасности судоходства и природоохранного законодательства во время навигации 2016 года.
В качестве примера, характеризующего нарушения в Самарском регионе, Дмитрий Писаренко привел проверку исполнения требований законодательства о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на воде, проведенную в ООО "Паллас" во втором полугодии.
"Установлено, что организация осуществляет подлежащую лицензированию деятельность - бункеровку (заправку) судов топливом на акватории реки Волги, - сообщил руководитель надзорного ведомства. - Однако на момент прокурорской проверки у ООО отсутствовали согласованный план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также договор страхования жизни и здоровья членов экипажа теплохода "Паллас".
Эти нарушения, как отметил прокурор, являются грубыми и в случае чрезвычайной ситуации могли привести к невозможности своевременной ее ликвидации и причинению вреда имуществу третьих лиц.
По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности "Паллас".
"Решением суда требования прокурора удовлетворены, деятельность организации по бункеровке приостановлена до устранения нарушений", - сообщил Дмитрий Писаренко.
Также Куйбышевский транспортный прокурор рассказал о факте затопления в акватории Волги судов, создающих угрозу судоходству.
"Установлено, что в конце 2015 г. имело место затопление несамоходного судна "Плавмастерская №1006", принадлежащего ОАО "Волготанкер", - сказал Дмитрий Писаренко. - В связи с тем, что владелец судна мер к подъему затонувшего имущества не принимал, прокурор направил в суд иск с требованием обязать "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" поднять затонувшее судно. Ответчик выполнил эти требования добровольно".
Также прокуратура обнаружила и факты эксплуатации судов с нарушениями Кодекса внутреннего водного транспорта РФ.
"Например, теплоход "Лель" эксплуатировался без регистровых документов, он не был зарегистрирован, не проходил классификацию и освидетельствование в Российском речном регистре, - уточнил Куйбышевский транспортный прокурор. - То есть владелец теплохода занимался перевозкой пассажиров без документов, подтверждающих его годность, что могло привести к транспортным происшествиям и причинению вреда жизни и здоровью пассажиров".
По результатам проверки прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации судна до устранения нарушений, которое рассмотрели и удовлетворили.
Куйбышевский транспортный прокурор подчеркнул, что состояние законности в сфере обеспечения безопасности судоходства находится в их ведомстве на постоянном контроле.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?