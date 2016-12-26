Прокуратура требует расторжения брака жителя Отрадного и мигрантки

Прокуратура Отрадного требует признать недействительным брак жителя Отрадного с мигранткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В мае 2015 г. житель города заключил брак с гражданкой Узбекистана. При этом сотрудники надзорного ведомства узнали, что пара никогда не проживала вместе. В результате мужчина пояснил, что женился, чтобы помочь ей получить гражданство РФ.

Прокуратура направила в Отрадненский городской суд заявление о признании брака недействительным. Оно находится в стадии рассмотрения.