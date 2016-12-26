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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проведут зимние сборы в Турции и Испании

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии весенней части чемпионата России наша команда проведет три зарубежных сбора.

9-го января самарцы прибудут в турецкий Белек, где будут базироваться в отеле Regnum. Первый турецкий сбор пройдет по 21 января включительно. В ходе этого сбора "Крылья" проведут одну контрольную игру 20 января.

Второй сбор в Турции "Крылья Советов" начнут там же 25 января, после чего 7 февраля вернутся на родину. Во время второго сбора "Крылья" проведут 3-4 контрольных матча.

В Испании наша команда будет работать с 11 по 25 февраля. Число соперников на испанском сборе и их наименования будет сообщено позднее на клубном сайте.

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