"Крылья Советов" проведут зимние сборы в Турции и Испании

В преддверии весенней части чемпионата России наша команда проведет три зарубежных сбора.

9-го января самарцы прибудут в турецкий Белек, где будут базироваться в отеле Regnum. Первый турецкий сбор пройдет по 21 января включительно. В ходе этого сбора "Крылья" проведут одну контрольную игру 20 января.

Второй сбор в Турции "Крылья Советов" начнут там же 25 января, после чего 7 февраля вернутся на родину. Во время второго сбора "Крылья" проведут 3-4 контрольных матча.

В Испании наша команда будет работать с 11 по 25 февраля. Число соперников на испанском сборе и их наименования будет сообщено позднее на клубном сайте.