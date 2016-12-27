Николай Меркушкин: "Работники спасательных служб с честью выполняют свою благородную миссию"

Во вторник, 27 декабря, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов спасательных служб Самарской области с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации.
"Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области выполняют сложную и ответственную работу, проявляя при этом высочайшую слаженность, мужество, решительность и силу духа, - говорится в поздравлении. - Стихийным бедствиям, техногенным катастрофам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям вы всегда готовы противопоставить умение действовать в экстремальной обстановке, хладнокровие, мастерство и выдержку".
Губернатор подчеркнул, что, выбрав для себя нелегкую профессию, работники спасательных служб с честью выполняют свою благородную миссию, оберегают спокойствие, безопасность, здоровье и жизни граждан.
"Самой искренней признательности жителей губернии заслуживают ветераны спасательных служб, - отметил руководитель области. - Ваши знания и опыт, заложенные вами традиции служат хорошим подспорьем в воспитании и подготовке молодого поколения сотрудников МЧС".
Николай Меркушкин выразил работникам спасательных служб глубокую благодарность за верность долгу и своему высокому призванию, за готовность к самопожертвованию во имя спасения людей.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.