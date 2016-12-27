Николай Меркушкин: "Работники спасательных служб с честью выполняют свою благородную миссию"

Во вторник, 27 декабря, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов спасательных служб Самарской области с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации.

"Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области выполняют сложную и ответственную работу, проявляя при этом высочайшую слаженность, мужество, решительность и силу духа, - говорится в поздравлении. - Стихийным бедствиям, техногенным катастрофам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям вы всегда готовы противопоставить умение действовать в экстремальной обстановке, хладнокровие, мастерство и выдержку".

Губернатор подчеркнул, что, выбрав для себя нелегкую профессию, работники спасательных служб с честью выполняют свою благородную миссию, оберегают спокойствие, безопасность, здоровье и жизни граждан.

"Самой искренней признательности жителей губернии заслуживают ветераны спасательных служб, - отметил руководитель области. - Ваши знания и опыт, заложенные вами традиции служат хорошим подспорьем в воспитании и подготовке молодого поколения сотрудников МЧС".

Николай Меркушкин выразил работникам спасательных служб глубокую благодарность за верность долгу и своему высокому призванию, за готовность к самопожертвованию во имя спасения людей.