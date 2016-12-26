В Музее модерна в каникулы пройдут новогодние мероприятия для детей и взрослых

В зимние каникулы с 3 по 9 января в Музее модерна пройдет ряд новогодних мероприятий.

7, 8 и 9 января в 12:00 в интерьерах музея покажут рождественский детский музыкальный спектакль "Софи и имбирное печенье".

Сказку о том, как лесные птички помогли маленькой девочке сотворить чудо, воспитанники самарских театральных студий покажут под музыку великого клавесиниста Франсуа Куперена.

Режиссер — Татьяна Ачаликова.

В программу входит спектакль, угощение имбирным печеньем, открытка с рецептом, экскурсия по постоянной экспозиции музея.

7 января в 13:00 пройдет экскурсия для сборной семейной группы по выставке из собрания историка моды Александра Васильева "Женская мода в стиле модерн".

Экспозиция посвящена моде рубежа XIX–XX веков.

Платья и костюмы с рукавами жиго, накидки-тальмы, ажурные и горностаевые пелерины, сумочки и зонтики расскажут о моде перед Первой мировой войной.

На специально изготовленных манекенах продемонстрированы во всем великолепии туалеты из шелка, кружева и тюля с фантастически тонкими талиями, затянутыми в корсет.

8 января в 16:00 в рамках выставки моды из коллекции Александра Васильева состоится лекция "История свадебного платья".

Сотрудник музея расскажет о появлении подвенечного костюма, христианской символике, трансформации свадебных традиций в советское время.

В каникулы музей предлагает также экскурсии по постоянной экспозиции и временным выставкам: "Джентльмены предпочитают" с комплексным осмотром экспозиций первого этажа; "Господа стулья" с комплексным осмотром экспозиций первого этажа; игровая детская экскурсия по постоянной экспозиции и подвалу "Детям о модерне"; экскурсия по выставке "Женская мода в стиле модерн" из коллекции историка моды Александра Васильева.