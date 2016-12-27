Водителя грузовика, попавшего в ДТП на трассе М-5, извлекали при помощи гидравлических кусачек

В понедельник, 26 декабря, в 12:55 дежурная смена сотрудников Поисково-спасательного отряда Сызрани была направлена оперативным дежурным на трассу М-5 для проведения аварийно-спасательных работ, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, около поселка Сборный произошло ДТП. Столкнулись два грузовика, ехавших в попутном направлении.

В результате ДТП в кабине оказался зажатым один из водителей. Деформированная кабина и рулевая колонка не позволили ему самостоятельно выбраться из автомобиля.

В 13:25 с помощью гидравлических кусачек и разжима пострадавшего деблокировали и передали врачам скорой помощи. На месте происшествия работали четыре спасателя.