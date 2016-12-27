Водителя грузовика, попавшего в ДТП на трассе М-5, извлекали при помощи гидравлических кусачек

В понедельник, 26 декабря, в 12:55 дежурная смена сотрудников Поисково-спасательного отряда Сызрани была направлена оперативным дежурным на трассу М-5 для проведения аварийно-спасательных работ, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, около поселка Сборный произошло ДТП. Столкнулись два грузовика, ехавших в попутном направлении.
В результате ДТП в кабине оказался зажатым один из водителей. Деформированная кабина и рулевая колонка не позволили ему самостоятельно выбраться из автомобиля.
В 13:25 с помощью гидравлических кусачек и разжима пострадавшего деблокировали и передали врачам скорой помощи. На месте происшествия работали четыре спасателя.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.