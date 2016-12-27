В Самаре обнаружено тело убитого молодого мужчины

Ночью во вторник, 27 декабря, в дежурную часть ОП №3 УМВД России полиции Самары поступило сообщение об обнаружении в гаражном массиве на ул. Победы тела мужчины с телесными повреждениями.
Как сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области, по указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы на месте происшествия полицейские установили личность погибшего мужчины – это 25-летний местный житель.
В областном полицейском Главке сообщают о задержании предполагаемого подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина. По предварительным данным стражей порядка, инцидент произошел в ходе пьяного конфликта. Работа на месте происшествия продолжается.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))