В Самаре обнаружено тело убитого молодого мужчины

Ночью во вторник, 27 декабря, в дежурную часть ОП №3 УМВД России полиции Самары поступило сообщение об обнаружении в гаражном массиве на ул. Победы тела мужчины с телесными повреждениями.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области, по указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы на месте происшествия полицейские установили личность погибшего мужчины – это 25-летний местный житель.



В областном полицейском Главке сообщают о задержании предполагаемого подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина. По предварительным данным стражей порядка, инцидент произошел в ходе пьяного конфликта. Работа на месте происшествия продолжается.