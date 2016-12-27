Новокуйбышевский НПЗ повышает качество своей продукции

В год 65-летия завода на предприятии продолжилась масштабная модернизация мощностей, выпускаемая продукция была удостоена высших наград, а экологическая деятельность была признана самой эффективной в регионе.

Технологичный прорыв

Техническое перевооружение, которое проводит в новокуйбышевском дочернем обществе ПАО "НК "Роснефть", позволило заводу уже в прошлом году полностью перейти на выпуск автобензинов и дизельного топлива высшего экологического стандарта Евро-5. В этом году на предприятии стартовал второй этап модернизации, в рамках которого ведется строительство комбинированного комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций общей мощностью 4,884 млн тонн в год. Это даст возможность повысить глубину переработки нефти до 96%, тем самым достичь технологического совершенства в этом направлении. Сегодня на строительной площадке Новокуйбышевского НПЗ одновременно возводятся 5 установок и 43 объекта общезаводского хозяйства. В планах — реализация не менее масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством установки первичной переработки нефти АВТ-2 и реконструкцией установки замедленного коксования с обеспечением производительности 1,5 млн тонн в год.

Оценка за новинки

Ежегодно Новокуйбышевский НПЗ перерабатывает более 8,2 миллиона тонн нефти. Следуя четко намеченным целям, нефтяники повышают эффективность производства прежде всего в качественном отношении, то есть в максимальном отборе светлых продуктов и увеличении выпуска высококачественных видов топлива. Как результат — победы в самых престижных конкурсах. Так, в прошлом году в список лучших товаров России вошли топливо маловязкое судовое (вид III) и кокс нефтяной, а в этом завод удостоился звания лауреата конкурса "100 лучших товаров России" за производство бензина неэтилированного марки АИ-92-К5 "Евро-5" и бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 "Евро-5". Награду — серебряный знак качества — НК НПЗ получил и за два вида дизтоплива — летнее дизельное топливо "Евро-5" (сорта С) и зимнее дизельное топливо "Евро-5" (класса 2), они также были отмечены как "Новинки года".

Экологичное производство

Показатель эффективного производства — это и высокая эффективность природоохранной деятельности. Снижение потерь углеводородного сырья и минимизации воздействия на экологию — приоритет в развитии дочерних компаний ПАО "НК "Роснефть" и, в частности, АО "Новокуйбышевский НПЗ". Его комплексные экологические мероприятия высоко оценило жюри регионального экологического конкурса "ЭкоЛидер-2015", признав завод победителем.

Природоохранная программа предприятия включает в себя более 20 проектов. В частности, сейчас на заводе ведется реконструкция блока доочистки на существующих сооружениях биохимической очистки (БХО) цеха № 40 АО "НК НПЗ". Также оборудуются понтонами резервуары хранения нефтепродуктов для исключения испарений. На очереди — строительство площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов.

За последние 10 лет завод снизил нагрузку на окружающую среду на 60%. Это касается всех показателей: выбросов в атмосферу, водопотребления и водоотведения. А к 2018 году ожидаемое снижение атмосферных выбросов составит около 25%.