16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевский НПЗ повышает качество своей продукции Самаранефтегаз улучшил производственные показатели Структура Шаповалова не смогла получить денег от "Транснефти" за участок над нефтепроводом Приволжскнедра разыграют три нефтяных участка на 53 млн рублей В технопарке "Жигулевская долина" выпускают гелевые поршни для нефтянки и "мозги" для холодильников

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новокуйбышевский НПЗ повышает качество своей продукции

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

В год 65-летия завода на предприятии продолжилась масштабная модернизация мощностей, выпускаемая продукция была удостоена высших наград, а экологическая деятельность была признана самой эффективной в регионе.

Технологичный прорыв

Техническое перевооружение, которое проводит в новокуйбышевском дочернем обществе ПАО "НК "Роснефть", позволило заводу уже в прошлом году полностью перейти на выпуск автобензинов и дизельного топлива высшего экологического стандарта Евро-5. В этом году на предприятии стартовал второй этап модернизации, в рамках которого ведется строительство комбинированного комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций общей мощностью 4,884 млн тонн в год. Это даст возможность повысить глубину переработки нефти до 96%, тем самым достичь технологического совершенства в этом направлении. Сегодня на строительной площадке Новокуйбышевского НПЗ одновременно возводятся 5 установок и 43 объекта общезаводского хозяйства. В планах — реализация не менее масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством установки первичной переработки нефти АВТ-2 и реконструкцией установки замедленного коксования с обеспечением производительности 1,5 млн тонн в год.

Оценка за новинки

Ежегодно Новокуйбышевский НПЗ перерабатывает более 8,2 миллиона тонн нефти. Следуя четко намеченным целям, нефтяники повышают эффективность производства прежде всего в качественном отношении, то есть в максимальном отборе светлых продуктов и увеличении выпуска высококачественных видов топлива. Как результат — победы в самых престижных конкурсах. Так, в прошлом году в список лучших товаров России вошли топливо маловязкое судовое (вид III) и кокс нефтяной, а в этом завод удостоился звания лауреата конкурса "100 лучших товаров России" за производство бензина неэтилированного марки АИ-92-К5 "Евро-5" и бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 "Евро-5". Награду — серебряный знак качества — НК НПЗ получил и за два вида дизтоплива — летнее дизельное топливо "Евро-5" (сорта С) и зимнее дизельное топливо "Евро-5" (класса 2), они также были отмечены как "Новинки года".

Экологичное производство

Показатель эффективного производства — это и высокая эффективность природоохранной деятельности. Снижение потерь углеводородного сырья и минимизации воздействия на экологию — приоритет в развитии дочерних компаний ПАО "НК "Роснефть" и, в частности, АО "Новокуйбышевский НПЗ". Его комплексные экологические мероприятия высоко оценило жюри регионального экологического конкурса "ЭкоЛидер-2015", признав завод победителем.

Природоохранная программа предприятия включает в себя более 20 проектов. В частности, сейчас на заводе ведется реконструкция блока доочистки на существующих сооружениях биохимической очистки (БХО) цеха № 40 АО "НК НПЗ". Также оборудуются понтонами резервуары хранения нефтепродуктов для исключения испарений. На очереди — строительство площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов.

За последние 10 лет завод снизил нагрузку на окружающую среду на 60%. Это касается всех показателей: выбросов в атмосферу, водопотребления и водоотведения. А к 2018 году ожидаемое снижение атмосферных выбросов составит около 25%.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

Как развивать массовый хоккей?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

Фото на сайте

"Гипровостокнефть" провел научно-практическую конференцию

"Гипровостокнефть" провел научно-практическую конференцию

Институт "Гипровостокнефть" привык быть первым

Институт "Гипровостокнефть" привык быть первым

"Транснефть" выбрала в Самаре самых перспективных молодых специалистов

"Транснефть" выбрала в Самаре самых перспективных молодых специалистов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1