В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

Сотрудники полиции Самары устанавливают личность водителя неизвестного транспортного средства, скрывшегося 26 декабря с места ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, ныне разыскиваемый водитель 26 декабря примерно в 8:10 при начале движения по дублеру Московского шоссе со стороны ул. Лукачева в направлении Революционной, около дома №28 по шоссе сбил 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть ул. Революционной по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП водитель уехал с места происшествия, а пострадавший ребенок самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где у него выявили закрытую травму живота.

В ОГИБДД Самары уточняют, что в отношении скрывшегося водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. ст 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Сотрудники ОГИБДД Самары обращаются к очевидцам ДТП с просьбой обратиться в отделение розыска 6-й роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре по адресу: Московское шоссе, 126а, кабинет №8 или позвонить по телефону: 8-18-44-92-76-88, 951-91-21.