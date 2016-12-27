В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

Сотрудники полиции Самары устанавливают личность водителя неизвестного транспортного средства, скрывшегося 26 декабря с места ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, ныне разыскиваемый водитель 26 декабря примерно в 8:10 при начале движения по дублеру Московского шоссе со стороны ул. Лукачева в направлении Революционной, около дома №28 по шоссе сбил 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть ул. Революционной по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
После ДТП водитель уехал с места происшествия, а пострадавший ребенок самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где у него выявили закрытую травму живота.
В ОГИБДД Самары уточняют, что в отношении скрывшегося водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. ст 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП).
Сотрудники ОГИБДД Самары обращаются к очевидцам ДТП с просьбой обратиться в отделение розыска 6-й роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре по адресу: Московское шоссе, 126а, кабинет №8 или позвонить по телефону: 8-18-44-92-76-88, 951-91-21.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.