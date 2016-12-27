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ДТП Происшествия

В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары устанавливают личность водителя неизвестного транспортного средства, скрывшегося 26 декабря с места ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, ныне разыскиваемый водитель 26 декабря примерно в 8:10 при начале движения по дублеру Московского шоссе со стороны ул. Лукачева в направлении Революционной, около дома №28 по шоссе сбил 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть ул. Революционной по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП водитель уехал с места происшествия, а пострадавший ребенок самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где у него выявили закрытую травму живота.

В ОГИБДД Самары уточняют, что в отношении скрывшегося водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. ст 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Сотрудники ОГИБДД Самары обращаются к очевидцам ДТП с просьбой  обратиться в отделение розыска 6-й роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре по адресу: Московское шоссе, 126а, кабинет №8  или позвонить по телефону: 8-18-44-92-76-88, 951-91-21.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

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чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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