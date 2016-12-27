"Теплант" увеличил рыночную долю

Самарская область — не только родина сэндвич-панелей, но и один из самых конкурентных регионов в этом сегменте. Как изменились позиции Тепланта здесь и на российском рынке в целом? И что нового в 2016 году было построено из самарских панелей? На эти и другие вопросы ответил Юрий Вертопрахов, генеральный директор АО "Теплант".

— 2016 год был непростым для производственных предприятий. Насколько стабильно чувствует себя "Теплант"?

— Год оказался довольно контрастным. Особо сложным выдался первый квартал, но с апреля ситуация развернулась в лучшую сторону. Первое время мы считали это результатом отложенного спроса. Но тренд сохранялся до конца года. Думаю, уже можно утверждать, что рынок сэндвич-панелей перестал падать. В отличие от рынка в целом, который только начинает восстанавливаться, "Теплант" завершает год с приростом по объему продаж более 6%. По нашим оценкам, рыночная доля "Тепланта" в 2016 году выросла с 9 до 11%. В следующем году мы планируем еще увеличить ее до 12,5%.

Несмотря на спад в экономике, мы еще ни разу не задержали заработную плату, более того, в этом году сохранили все льготы для наших сотрудников — ДМС, все выплаты по коллективному договору — к 1 сентября, на рождение ребенка и др.

— Что изменилось в работе предприятия в уходящем году?

— Мы привели в порядок свою организационную структуру, много работали над себестоимостью и снизили ее почти на 11%. При этом у нас значительно выросла производительность труда. Выход второй линии минеральной ваты на производительность выше паспортной мощности — одно из главных достижений этого года.

— Как вы относитесь к появлению на рынке сэндвич-панелей эконом-класса?

— Тут самое главное понимать, за счет чего достигается низкая цена. На фоне постоянного роста стоимости металла (в 2016 году цена выросла на 20-25%) маржинальность в нашем сегменте упала почти до предела. Поэтому, к сожалению, попытки некоторых производителей снизить конечную цену дискредитируют сэндвич-панель как продукт, поскольку это происходит за счет качества. Это недопустимые для нас компромиссы. Панели Теплант должны быть высшего качества в любых рыночных обстоятельствах. Это аксиома. Мы добиваемся снижения себестоимости за счет повышения производительности, сокращения процента брака, каких-то технологических инноваций, а не за счет экономии на качестве сырья и материалов.

Очень важно, чтобы потребители тратили чуть больше времени на погружение в специфику при выборе поставщика, чтобы обеспечить себе в будущем комфорт и долговечность здания.

— Появились ли у "Тепланта" новые продукты?

— Да, мы более четко сегментировали запросы наших клиентов, и в этом году наша линейка пополнилась двумя новыми продуктами.

Teplant-Absolut — это суперпрочная панель с высокими теплоизоляционными характеристиками для объектов с особым режимом эксплуатации — например, для строительства на Крайнем Севере или для строительства сложных промышленных объектов.

Для сельскохозяйственных, временных построек, неотапливаемых складов, для внутренних перегородок требования не так высоки. Для таких объектов мы начали производить облегченную Teplant-Optima. Это более доступный по цене и при этом очень качественный продукт.

— Состав основных игроков в сегменте сэндвич-панелей заметно изменился в 2016 году — как минимум четыре из них покинули рынок совсем или сильно снизили обороты. Что стало главной причиной, по вашей оценке?

— Неожиданным негативным трендом этого года стал дефицит металла. Нестабильный валютный курс заставил уйти из России большую часть китайских и корейских импортеров, которые занимали почти 40% рынка. Для российских поставщиков дешевый рубль сделал более привлекательным экспорт. Европа даже была вынуждена вводить заградительные пошлины на поставку российского металла. В результате импорт мы как бы заместили, но обеспечить необходимое количество металла для российских переработчиков не смогли.

— Как вы думаете, что или кто должен регулировать эту ситуацию?

— Рынок. Свято место пусто не бывает. Кое-кто из металлургов уже заявил о наращивании мощностей. Думаю, не стоит окончательно списывать со счетов и зарубежных поставщиков.

Наша задача — пройти этот период с наименьшими потерями. Из-за дефицита металла мы вынуждены были удлинять сроки производства. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация будет более благоприятной.

— Как дальше будет развиваться отрасль?

— По разным оценкам, сейчас объем российского рынка сэндвич-панелей около 30 млн кв. м. или чуть ниже. Несмотря на то что тенденция восстановления в этом году обозначилась, этот отскок не сможет в полной мере компенсировать потери 2015–2016 годов. Думаю, в 2017-м начнется восстановление, но до максимальных значений — 38 млн кв. м. — рынок дойдет не раньше 2018–2019 годов.

— Что в этом году было построено с применением теплантовских панелей?

— Нам удалось поучаствовать практически во всех крупных стройках: горно-обогатительные комбинаты Михеевский, Усольский, Гремячинский, крупнейший нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим", новые грузовой и пассажирский терминалы Международного аэропорта Шереметьево, КВЦ "Патриот" (Кубинка, Московская обл.) и др. В этом году хорошо сработал коммерческий сектор. Только гипермаркетов "Леруа Мерлен" с нашим участием было построено 10.

Много проектов реализовано в Самарской области: ТРК "Акварель", ритейл-парк (Тольятти), завод "Кнауф" (Чапаевск), ТРК "Гудок" (Самара), распределительный центр "Магнит" (Тольятти). Мы успешно зашли в Беларусь: крупнейший торгово-развлекательный центр в стране, Белорусская АЭС также строятся с применением наших панелей.

— Да, "Теплант", несмотря на самарскую "прописку", давно стал федеральной компанией. Теперь вы работаете и на экспорт?

— Четвертый год мы работаем в Казахстане, в этом году вышли на белорусский рынок, начали поставки в Узбекистан. Для нас Беларусь — не только рынок, но и направление. В данный момент мы анализируем перспективы выхода на рынки стран Балтии и Восточной Европы. Являясь членом Европейской ассоциации производителей панелей и профлиста (РРА), занимаемся сертификацией продукции по европейским стандартам.