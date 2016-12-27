На пл. Куйбышева для безопасности в новогоднюю ночь установят 30 металлодетекторов

Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта Самары заключит контракт с ООО "ДиЭл Сервис" на монтаж металлодетекторов на пл. Куйбышева для обеспечения безопасности во время новогодней ночи.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации закупки исполнитель обязуется оказать услуги по монтажу и последующему демонтажу 30 арочных металлодетекторов "Поиск 3м".
Стоимость контракта составит 543 тыс. рублей.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.