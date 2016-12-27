Россельхозбанк и китайский Банк Харбина подписали соглашение об открытии корреспондентского счёта в юанях

21 декабря в ходе рабочего визита делегации АО "Россельхозбанк" в Китайскую народную республику состоялось подписание соглашения с Банком Харбина об открытии корреспондентского счёта в юанях.

Это событие стало важным совместным шагом российского и китайского финансовых институтов в решении задачи по увеличению доли расчётов в национальных валютах при осуществлении торговых сделок между двумя странами, поставленной их руководством.