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ЖКХ и благоустройство Общество

В период новогодних каникул в Самаре продолжится вывоз снега

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, на оперативном совещании в администрации Самары была рассмотрена ситуация с вывозом снега с улиц города.

Первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил, что с начала зимы было вывезено 95 тыс. т снега.

"В этом году зима наступила значительно раньше, снежный покров составляет 42 см, тогда как в прошлом году на эту дату было 28 см. Есть проблемы с вывозом снега, но последние 1,5-2 недели была мобилизована техника, и на вывоз снега выходят 65-70 самосвалов. Эта работа организована и видна по центральным районам — Самарскому, Ленинскому. Идеализировать, конечно, еще рано, проблемы есть и на это нам указывают надзорные органы", — отметил чиновник.

Василенко заявил, что работа по вывозу снега будет организована в период новогодних праздников, за исключением 1 и 7 января. "Сейчас нам затруднительно вывозить снег днем. Днем можно сделать максимум 4 рейса, а ночью 10-12 рейсов на полигон. А в период новогодних праздников можно будет усилить технику на дневную вывозку снега", — рассказал первый заместитель главы.

"Я очень сильно завидую Москве, где в период снегопада выходит 17 тыс. единиц дорожной техники и почти 40 тыс. работников. У нас по нормативу должно быть 1500 единиц техники для того, чтобы бороться со снегопадами, — представил данные глава Самары Олег Фурсов. — На протяжении долгих лет эта отрасль финансировалась недостаточно, и сейчас у нас работает менее 300 единиц техники. Думаю, экономика поправится — будем дополнительно технику покупать. А пока будем работать в существующих условиях, если погода даст нам передышку, то мы достаточно организованно вывезем снег".

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