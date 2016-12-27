В период новогодних каникул в Самаре продолжится вывоз снега

Во вторник, 27 декабря, на оперативном совещании в администрации Самары была рассмотрена ситуация с вывозом снега с улиц города.
Первый заместитель главы города Владимир Василенко сообщил, что с начала зимы было вывезено 95 тыс. т снега.
"В этом году зима наступила значительно раньше, снежный покров составляет 42 см, тогда как в прошлом году на эту дату было 28 см. Есть проблемы с вывозом снега, но последние 1,5-2 недели была мобилизована техника, и на вывоз снега выходят 65-70 самосвалов. Эта работа организована и видна по центральным районам — Самарскому, Ленинскому. Идеализировать, конечно, еще рано, проблемы есть и на это нам указывают надзорные органы", — отметил чиновник.
Василенко заявил, что работа по вывозу снега будет организована в период новогодних праздников, за исключением 1 и 7 января. "Сейчас нам затруднительно вывозить снег днем. Днем можно сделать максимум 4 рейса, а ночью 10-12 рейсов на полигон. А в период новогодних праздников можно будет усилить технику на дневную вывозку снега", — рассказал первый заместитель главы.
"Я очень сильно завидую Москве, где в период снегопада выходит 17 тыс. единиц дорожной техники и почти 40 тыс. работников. У нас по нормативу должно быть 1500 единиц техники для того, чтобы бороться со снегопадами, — представил данные глава Самары Олег Фурсов. — На протяжении долгих лет эта отрасль финансировалась недостаточно, и сейчас у нас работает менее 300 единиц техники. Думаю, экономика поправится — будем дополнительно технику покупать. А пока будем работать в существующих условиях, если погода даст нам передышку, то мы достаточно организованно вывезем снег".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.