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ВТБ реализовал Host-to-Host решение для ГК "Уралхим"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ завершил проект по внедрению Host-to-host решения для группы компаний "Уралхим" с использованием технологии DirectBank от компании "1С". Такая возможность реализована как для головной компании группы, так и для всех основных операционных дочерних компаний, в том числе для заводов и торговых домов.

Технологическое решение от банка ВТБ позволяет осуществлять обмен электронными документами между клиентом и банком напрямую. Причем возможность обмена документами может быть реализована не только для программ на базе "1С", но также и для большинства других популярных технологических платформ.

Интеграция казначейской системы компании "Уралхим" с банковской системой призвана упростить документооборот по рублевым платежным операциям между банком и компаниями группы, а также ускорить проведение расчетных операций, упростить операционные процессы для компании.

"Сотрудничество ВТБ и группы "Уралхим" активно развивается с 2008 года. На сегодняшний момент банк предоставляет компаниям группы широкий спектр транзакционных и иных инструментов. Реализованное банком Host-to-host решение позволит казначейству ГК "Уралхим" выстроить оптимальные расчетные схемы и максимально автоматизировать все расчетные операции", — прокомментировала член правления банка ВТБ Виктория Ванурина.

Акционерное общество "Объединенная химическая компания "Уралхим" — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе.

Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в России по объемам производства аммиака и азотных удобрений. Всего компании группы производят более 80 видов минеральных удобрений и другой химической продукции.

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