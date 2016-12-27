ВТБ реализовал Host-to-Host решение для ГК "Уралхим"

ВТБ завершил проект по внедрению Host-to-host решения для группы компаний "Уралхим" с использованием технологии DirectBank от компании "1С". Такая возможность реализована как для головной компании группы, так и для всех основных операционных дочерних компаний, в том числе для заводов и торговых домов.

Технологическое решение от банка ВТБ позволяет осуществлять обмен электронными документами между клиентом и банком напрямую. Причем возможность обмена документами может быть реализована не только для программ на базе "1С", но также и для большинства других популярных технологических платформ.

Интеграция казначейской системы компании "Уралхим" с банковской системой призвана упростить документооборот по рублевым платежным операциям между банком и компаниями группы, а также ускорить проведение расчетных операций, упростить операционные процессы для компании.

"Сотрудничество ВТБ и группы "Уралхим" активно развивается с 2008 года. На сегодняшний момент банк предоставляет компаниям группы широкий спектр транзакционных и иных инструментов. Реализованное банком Host-to-host решение позволит казначейству ГК "Уралхим" выстроить оптимальные расчетные схемы и максимально автоматизировать все расчетные операции", — прокомментировала член правления банка ВТБ Виктория Ванурина.