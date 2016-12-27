В 2017 году на дорожные работы в Самаре планируется направить 3,5 млрд рублей

Во вторник, 27 декабря, в ходе оперативного совещания в администрации Самары глава города Олег Фурсов попросил представить информацию по освоению средств, выделенных на ремонт дорог.
"В этом году у нас были масштабные дорожные работы, было направлено 2,3 млрд рублей", — отметил он.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что все выполненные работы приняты, документы направлены в региональное министерство транспорта.
"В следующем году у нас почти 3,5 млрд рублей должно быть в городе на дорожные работы. Пока это предварительные цифры, соглашение еще не подписано. Но в целом в полтора раза больше объем работы. Нужно проводить торги уже в январе–феврале, чтобы как только будет подходящая температура, дорожные компании выходили на работу, — заявил Олег Фурсов. — И главам внутригородских районов еще раз хочу сказать, что общественность нужно привлекать в приемке и планировании работ, особенно по внутриквартальным территориям. Такую задачу ставит и губернатор. Мы в этом году иногда сталкивались, что дорожные компании неохотно шли на инспекции со стороны общественности, но такой контроль помогает нам выявлять недостатки, заставлять подрядчиков их исправлять. Практика наработана текущим годом, поэтому ее надо закрепить".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.