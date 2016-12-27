В 2017 году на дорожные работы в Самаре планируется направить 3,5 млрд рублей

Во вторник, 27 декабря, в ходе оперативного совещания в администрации Самары глава города Олег Фурсов попросил представить информацию по освоению средств, выделенных на ремонт дорог.

"В этом году у нас были масштабные дорожные работы, было направлено 2,3 млрд рублей", — отметил он.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что все выполненные работы приняты, документы направлены в региональное министерство транспорта.

"В следующем году у нас почти 3,5 млрд рублей должно быть в городе на дорожные работы. Пока это предварительные цифры, соглашение еще не подписано. Но в целом в полтора раза больше объем работы. Нужно проводить торги уже в январе–феврале, чтобы как только будет подходящая температура, дорожные компании выходили на работу, — заявил Олег Фурсов. — И главам внутригородских районов еще раз хочу сказать, что общественность нужно привлекать в приемке и планировании работ, особенно по внутриквартальным территориям. Такую задачу ставит и губернатор. Мы в этом году иногда сталкивались, что дорожные компании неохотно шли на инспекции со стороны общественности, но такой контроль помогает нам выявлять недостатки, заставлять подрядчиков их исправлять. Практика наработана текущим годом, поэтому ее надо закрепить".