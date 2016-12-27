16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2017 году на дорожные работы в Самаре планируется направить 3,5 млрд рублей В период новогодних каникул в Самаре продолжится вывоз снега Владимир Бирюков: "Водопотребление в Самаре ежегодно падает на 3-5%" Тариф на тепловую энергию в 2017 году вырастет на 4,3% Холодное водоснабжение в 13 населенных пунктах Красноармейского района восстановлено

ЖКХ и благоустройство Общество

В 2017 году на дорожные работы в Самаре планируется направить 3,5 млрд рублей

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати

Во вторник, 27 декабря, в ходе оперативного совещания в администрации Самары глава города Олег Фурсов попросил представить информацию по освоению средств, выделенных на ремонт дорог.

"В этом году у нас были масштабные дорожные работы, было направлено 2,3 млрд рублей", — отметил он.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что все выполненные работы приняты, документы направлены в региональное министерство транспорта.

"В следующем году у нас почти 3,5 млрд рублей должно быть в городе на дорожные работы. Пока это предварительные цифры, соглашение еще не подписано. Но в целом в полтора раза больше объем работы. Нужно проводить торги уже в январе–феврале, чтобы как только будет подходящая температура, дорожные компании выходили на работу, — заявил Олег Фурсов. — И главам внутригородских районов еще раз хочу сказать, что общественность нужно привлекать в приемке и планировании работ, особенно по внутриквартальным территориям. Такую задачу ставит и губернатор. Мы в этом году иногда сталкивались, что дорожные компании неохотно шли на инспекции со стороны общественности, но такой контроль помогает нам выявлять недостатки, заставлять подрядчиков их исправлять. Практика наработана текущим годом, поэтому ее надо закрепить".

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

А вы почувствовали, что на улицах стало безопаснее?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

Иван Шигонский 15 ноября 2016 19:04 Детскую площадку в Шигонах не дали уничтожить

Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина

Татьяна Бучина 03 ноября 2016 17:24 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.

Фото на сайте

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

Мэрия Самары проверила ход работ по реконструкции бульвара по ул. Стара-Загора

Мэрия Самары проверила ход работ по реконструкции бульвара по ул. Стара-Загора

Жители Федоровки 10 лет борются за коммуникации к своим участкам

Жители Федоровки 10 лет борются за коммуникации к своим участкам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1