В музее Алабина состоялся новогодний бал-маскарад

В музее Алабина 23 декабря состоялся новогодний бал-маскарад. За неделю до торжества в анонсе сообщалось: участников ждут показательные выступления танцевальных коллективов, игры-котильоны, а также мастер-классы по танцам.

Новогодний бал-маскарад. Уже в названии слышится звон хрустальных бокалов, шорох платьев, аромат духов, звуки флейты, фагота, валторны.

Не стоит обольщаться, новогодний бал 2016 года это нечто другое. Десяток пар в костюмах из подбора, казенные стены краеведческого музея, музыка из ноутбука, вода в пластиковых стаканчиках из кулера.

Танцующие пары в основном — участники клубов реконструкции исторического танца. Для гостей вход стоил 300 руб. (при наличии своей маски), за 500 руб. вручался билет с маской.

Музей Алабина в прошлом году впервые провел новогодний бал–маскарад, взяв пример со столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году решили повторить. Желающих оказалось меньше, чем в предыдущем и организаторы обвинили в этом сильные морозы.

"Милостивые дамы и государи, встаньте парами, — в шесть вечера объявил ведущий, — желающие запечатлеть — напротив", — обратился он к фотографам, заполнившим собой танцпол.

Часть гостей нехотя, шаркающей походкой и слегка сутулясь, направилась в центр зала.

"Мазурка, полька, английский контрданс", — объявлял ведущий, и всякий раз предлагал для начала повторить движения: "Дамы, два шага назад, кавалеры два шага вперед".

Конечно, данное мероприятие балом никак не назовешь. Скорее вечер исторического танца. Танца несколько церемонного, несуетливого, пары движутся по кругу, танцующие успевают за это время и ручку друг другу пожать, и перекинуться парой фраз.

Потом фигуры меняются, и вот кавалер обнаруживает себя в цепких руках пожилой мадам, а его спутница удаляется под руку с другим. Есть в этом какая-то прелесть и интрига.

И к середине вечера замечаешь, что глаз у танцующих горит, а сидящие на подоконниках нет-нет, да и привстанут, в желании присоединиться.

Вот молодой человек в черной полумаске подходит к девушке: "Вы танцуете испанский вальс?", — весьма галантно спрашивает он.

"Ну, да", — начинает было тянуть дама, но спохватившись, замолкает, приседает в легком реверансе и с улыбкой подает руку.

Все-таки фраки, маски, платья в пол и звуки испанского вальса меняют нас к лучшему. А потому — пусть будет бал. И надеемся, в следующем году он будет более соответствовать названию.