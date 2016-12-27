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Образование Общество

Сдать итоговое сочинение в регионе не смогли 66 учеников

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам работы окружных комиссий по проверке сочинения (изложения) "зачет" получили 12 570 участников, что составило 99,5% (в 2015 году — 98,8%). За итоговое изложение все выпускники (292 человека) получили "зачет".

Напомним, выпускники написали итоговое сочинение 7 декабря. Его успешное написание является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения получили возможность писать итоговое изложение.

Темы были опубликованы за 15 минут до начала сочинения на официальном информационном портале единого государственного экзамена ege.edu.ru.

Участники могли самостоятельно выбрать любую понравившуюся тему из пяти предложенных. Самая популярная тема — "Что может привести человека к бесчестному поступку?" (35,22%).

Письменная работа оценивалась экспертами по системе "зачет"/"незачет" по пяти параметрам: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность.

66 человек из 8 территориальных управлений министерства, получившие "незачет", смогут переписать сочинение 1 февраля и 3 мая.

К итоговой письменной работе можно подготовиться с помощью методических рекомендаций по подготовке, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

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