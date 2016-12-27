Сдать итоговое сочинение в регионе не смогли 66 учеников

По итогам работы окружных комиссий по проверке сочинения (изложения) "зачет" получили 12 570 участников, что составило 99,5% (в 2015 году — 98,8%). За итоговое изложение все выпускники (292 человека) получили "зачет".
Напомним, выпускники написали итоговое сочинение 7 декабря. Его успешное написание является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения получили возможность писать итоговое изложение.
Темы были опубликованы за 15 минут до начала сочинения на официальном информационном портале единого государственного экзамена ege.edu.ru.
Участники могли самостоятельно выбрать любую понравившуюся тему из пяти предложенных. Самая популярная тема — "Что может привести человека к бесчестному поступку?" (35,22%).
Письменная работа оценивалась экспертами по системе "зачет"/"незачет" по пяти параметрам: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность.
66 человек из 8 территориальных управлений министерства, получившие "незачет", смогут переписать сочинение 1 февраля и 3 мая.
К итоговой письменной работе можно подготовиться с помощью методических рекомендаций по подготовке, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...