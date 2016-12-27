В Самаре выступит лауреат "Золотой Маски" Иван Ожогин

В пятницу, 13 января, в Самарской филармонии пройдет концерт "И снова Старый Новый год…" в котором примут участие санкт-петербургский актер музыкального театра Иван Ожогин и дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.

Тенор Иван Ожогин участвовал в большинстве российских постановок мюзиклов: "Чикаго", "Свадьба соек", "Норд-Ост", "Кошки", "Красавица и Чудовище", "Бал вампиров", Pola Negri, "Мастер и Маргарита", "Призрак Оперы", "Джекилл и Хайд", "Онегин"; в спектакле "Черная уздечка белой кобылицы", шоу "Звезды Бродвея" в кабаре Монмартр, шоу-концерте "Хиты Бродвея".

Славу артисту принесла роль графа фон Кролока в постановке известного мюзикла Романа Полански "Бал вампиров".

За исполнение роли Ожогин был награжден высшей национальной театральной премией "Золотая маска", а также премией "Музыкальное сердце театра".

Обладатель красивого бархатного тенора с необычайно широким диапазоном и неповторимым тембром, Иван Ожогин ведет активную концертную деятельность, выступая на лучших площадках в России и за рубежом.

Концертирует с сольными программами, выступает с известными камерными и симфоническими оркестрами.

В репертуаре певца произведения различных жанров — русские романсы и песни, арии из опер и мюзиклов, камерные сочинения, духовные произведения, джаз, рок, эстрада, авторская песня — на 15 языках мира: русские романсы и песни, арии из опер и мюзиклов, духовные произведения и авторская песня, джаз, рок и эстрада.

Артист является солистом одного из известнейших европейских казачьих хоров Bolschoi Don Kosaken (Австрия) под управлением Петра Худякова.

Солист Николо-Угрешского ставропигиального монастыря, принимал активное участие в создании профессионального хора при монастыре.

Является одним из создателей и ведущих артистов программы концертов под открытым небом "Экология звука".

В настоящее время Иван Ожогин исполняет главные роли в мюзиклах "Бал вампиров" (Санкт-Петербург), "Мастер и Маргарита" (Санкт-Петербург/Москва), "Джекилл & Хайд" (Санкт-Петербург), а также участвует в шоу "Хиты Бродвея" (Санкт-Петербург).

В Самаре тенор исполнит арии из мюзиклов Эндрю Ллойд Уэббера, популярные песни Давида Тухманова, Александра Зацепина, хиты из репертуара Фрэнка Синатры, группы Maroon 5, неаполитанские песни и другие.

Управлять симфоническим оркестр Самарской филармонии будет дирижер и аранжировщик программы, главный дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.

Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.