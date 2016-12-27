В Самаре выступит лауреат "Золотой Маски" Иван Ожогин

В пятницу, 13 января, в Самарской филармонии пройдет концерт "И снова Старый Новый год…" в котором примут участие санкт-петербургский актер музыкального театра Иван Ожогин и дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.
Тенор Иван Ожогин участвовал в большинстве российских постановок мюзиклов: "Чикаго", "Свадьба соек", "Норд-Ост", "Кошки", "Красавица и Чудовище", "Бал вампиров", Pola Negri, "Мастер и Маргарита", "Призрак Оперы", "Джекилл и Хайд", "Онегин"; в спектакле "Черная уздечка белой кобылицы", шоу "Звезды Бродвея" в кабаре Монмартр, шоу-концерте "Хиты Бродвея".
Славу артисту принесла роль графа фон Кролока в постановке известного мюзикла Романа Полански "Бал вампиров".
За исполнение роли Ожогин был награжден высшей национальной театральной премией "Золотая маска", а также премией "Музыкальное сердце театра".
Обладатель красивого бархатного тенора с необычайно широким диапазоном и неповторимым тембром, Иван Ожогин ведет активную концертную деятельность, выступая на лучших площадках в России и за рубежом.
Концертирует с сольными программами, выступает с известными камерными и симфоническими оркестрами.
В репертуаре певца произведения различных жанров — русские романсы и песни, арии из опер и мюзиклов, камерные сочинения, духовные произведения, джаз, рок, эстрада, авторская песня — на 15 языках мира: русские романсы и песни, арии из опер и мюзиклов, духовные произведения и авторская песня, джаз, рок и эстрада.
Артист является солистом одного из известнейших европейских казачьих хоров Bolschoi Don Kosaken (Австрия) под управлением Петра Худякова.
Солист Николо-Угрешского ставропигиального монастыря, принимал активное участие в создании профессионального хора при монастыре.
Является одним из создателей и ведущих артистов программы концертов под открытым небом "Экология звука".
В настоящее время Иван Ожогин исполняет главные роли в мюзиклах "Бал вампиров" (Санкт-Петербург), "Мастер и Маргарита" (Санкт-Петербург/Москва), "Джекилл & Хайд" (Санкт-Петербург), а также участвует в шоу "Хиты Бродвея" (Санкт-Петербург).
В Самаре тенор исполнит арии из мюзиклов Эндрю Ллойд Уэббера, популярные песни Давида Тухманова, Александра Зацепина, хиты из репертуара Фрэнка Синатры, группы Maroon 5, неаполитанские песни и другие.
Управлять симфоническим оркестр Самарской филармонии будет дирижер и аранжировщик программы, главный дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!