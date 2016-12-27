Сбербанк снижает ставки по кредитам малому бизнесу

В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от Сбербанка — ставки для малого и среднего бизнеса снижены на 1,5-5,5%. Кроме того, предприниматели могут получить индивидуальную ставку по кредитам на сумму от 5 млн рублей.

Вместе со снижением ставок упростился и процесс оформления займов. Для получения кредитов "Экспресс-Ипотека" и "Экспресс-овердрафт" нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%. Ставки по беззалоговому кредиту "Доверие" снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" займ можно получить со ставкой до 16,5%.

Сегодня владельцы малого и среднего бизнеса пользуются продуктами Сбербанка, которые ранее были доступны только крупным компаниям. Например, в рамках предложения "Бизнес-Проект" банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию проекта, направленного на расширение текущего бизнеса заемщика или открытие нового направления. Сумма такого кредита может составить до 200 млн руб., в индивидуальных случаях — до 600 млн рублей. Подробную информацию о кредитах для предпринимателей можно получить на сайте sberbank.ru.

В Центрах развития бизнеса предприниматели могут не только получить очную консультацию о продуктах и услугах банка, но и пройти бесплатный тренинг по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем ЦРБ — на сайте dasreda.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.