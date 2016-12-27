Лучшему почтальону России, сызранке Жанне Зуйковой вручили автомобиль

Победителя конкурса "Лучший почтальон 2016 года", уроженку Сызрани Жанну Зуйкову наградили автомобилем, сообщает tass.ru
Церемония награждения прошла в Москве при участии генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова и председателя профсоюза работников связи Анатолия Назейкина.
Конкурс "Лучший почтальон года" проводится один раз в два года для формирования престижа почтовых профессий и повышения качества почтовых услуг. Его учредителями являются "Почта России" и профсоюз работников связи.