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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 добавила 4G в смартфон Midi

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE. Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами на выгодных условиях.

От предшественника Tele2 Midi LTE отличает увеличенный объем встроенной памяти (16 Гб) и поддержка передачи данных в сетях 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц.

Модель оснащена экраном в 4,5 дюйма с широкими углами обзора и двумя камерами. Tele2 Midi LTE имеет слот для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Для удобства абонентов в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Гудок" и "Мой Tele2".

Новый Tele2 Midi LTE доступен в черном и белом цветах и уже продается во всех регионах присутствия компании, а также в интернет-магазине по низкой цене — за 4 490 рублей. Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

"Мы видим устойчивый интерес самарских абонентов к нашим брендированным смартфонам, — отмечает коммерческий директор самарского филиала Tele2 Ольга Лукина. — Накануне зимних праздников жители региона выбирают смартфоны Tele2 Midi и Tele2 Maxi в качестве подарков для друзей и родственников. Стильный презент порадует и получателя — характеристиками и функциональностью, и дарителя — своей доступной ценой. Кроме того, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в регионе еще более доступными. И наши внутренние исследования подтверждают стабильный рост доли смартфонов в нашей сети".

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

Владимир Герасимов 10 ноября 2016 09:08 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.

Елена Павлова 07 ноября 2016 17:24 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.

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