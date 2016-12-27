Tele2 добавила 4G в смартфон Midi

Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE. Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами на выгодных условиях.
От предшественника Tele2 Midi LTE отличает увеличенный объем встроенной памяти (16 Гб) и поддержка передачи данных в сетях 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц.
Модель оснащена экраном в 4,5 дюйма с широкими углами обзора и двумя камерами. Tele2 Midi LTE имеет слот для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Для удобства абонентов в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Гудок" и "Мой Tele2".
Новый Tele2 Midi LTE доступен в черном и белом цветах и уже продается во всех регионах присутствия компании, а также в интернет-магазине по низкой цене — за 4 490 рублей. Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.
"Мы видим устойчивый интерес самарских абонентов к нашим брендированным смартфонам, — отмечает коммерческий директор самарского филиала Tele2 Ольга Лукина. — Накануне зимних праздников жители региона выбирают смартфоны Tele2 Midi и Tele2 Maxi в качестве подарков для друзей и родственников. Стильный презент порадует и получателя — характеристиками и функциональностью, и дарителя — своей доступной ценой. Кроме того, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в регионе еще более доступными. И наши внутренние исследования подтверждают стабильный рост доли смартфонов в нашей сети".
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.
Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.