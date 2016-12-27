Tele2 добавила 4G в смартфон Midi

Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE. Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами на выгодных условиях.

От предшественника Tele2 Midi LTE отличает увеличенный объем встроенной памяти (16 Гб) и поддержка передачи данных в сетях 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц.

Модель оснащена экраном в 4,5 дюйма с широкими углами обзора и двумя камерами. Tele2 Midi LTE имеет слот для двух SIM-карт — первый для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Для удобства абонентов в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Гудок" и "Мой Tele2".

Новый Tele2 Midi LTE доступен в черном и белом цветах и уже продается во всех регионах присутствия компании, а также в интернет-магазине по низкой цене — за 4 490 рублей. Цена действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

"Мы видим устойчивый интерес самарских абонентов к нашим брендированным смартфонам, — отмечает коммерческий директор самарского филиала Tele2 Ольга Лукина. — Накануне зимних праздников жители региона выбирают смартфоны Tele2 Midi и Tele2 Maxi в качестве подарков для друзей и родственников. Стильный презент порадует и получателя — характеристиками и функциональностью, и дарителя — своей доступной ценой. Кроме того, расширяя линейку собственных устройств, мы делаем услуги скоростного мобильного интернета в регионе еще более доступными. И наши внутренние исследования подтверждают стабильный рост доли смартфонов в нашей сети".