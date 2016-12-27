"Ростелеком" дарит новогоднее настроение всем зрителям "Интерактивного ТВ"

Специально к Новому году и предстоящим каникулам в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" появились две праздничные коллекции — "Лучшие мультики 2016" и "Кино-оливье". Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.

В коллекции "Лучшие мультики 2016" собраны только самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В новогодние каникулы самое время вспомнить героев и их захватывающие истории из ярких мультпремьер: "Иван Царевич и Серый Волк 3", "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение", "Тайная жизнь домашних животных", "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", "AngryBirds в кино", "Кунг-фу Панда 3", "Аисты", "В поисках Дори", "Зверополис", "Тролли".

Маленькие и взрослые зрители "Интерактивного ТВ" могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. С 26 декабря по 9 января нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции "Лучшие мультики 2016" и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторам 20 лучших работ будут вручены мягкие подарки — любимый персонаж в виде куклы. Подробная информация об условиях конкурса на сайте www.rt.ru.

В коллекцию "Кино-оливье" вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте в этой коллекции гармонично сочетаются все ингредиенты — отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры. Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома": "ФоррестГамп", "Хардкор", "Один дома", "Отряд самоубийц", "Хоббит: Нежданное путешествие", "Джейсон Борн", "Экипаж", "Механик: Воскрешение", "Чудо на Гудзоне", "Живая сталь", "Варкрафт", "Любовь и голуби", "И грянул шторм", "Девчата", "Чужие", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Звонок", "Жених", "Пила", "Полный расколбас", "Не дыши", "Очень плохие мамочки", "Крепкий орешек", "Здравствуй, папа, Новый год".