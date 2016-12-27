"Ростелеком" дарит новогоднее настроение всем зрителям "Интерактивного ТВ"

Специально к Новому году и предстоящим каникулам в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" появились две праздничные коллекции — "Лучшие мультики 2016" и "Кино-оливье". Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.
В коллекции "Лучшие мультики 2016" собраны только самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В новогодние каникулы самое время вспомнить героев и их захватывающие истории из ярких мультпремьер: "Иван Царевич и Серый Волк 3", "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение", "Тайная жизнь домашних животных", "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", "AngryBirds в кино", "Кунг-фу Панда 3", "Аисты", "В поисках Дори", "Зверополис", "Тролли".
Маленькие и взрослые зрители "Интерактивного ТВ" могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. С 26 декабря по 9 января нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции "Лучшие мультики 2016" и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторам 20 лучших работ будут вручены мягкие подарки — любимый персонаж в виде куклы. Подробная информация об условиях конкурса на сайте www.rt.ru.
В коллекцию "Кино-оливье" вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте в этой коллекции гармонично сочетаются все ингредиенты — отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры. Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню "Интерактивного ТВ" от "Ростелекома": "ФоррестГамп", "Хардкор", "Один дома", "Отряд самоубийц", "Хоббит: Нежданное путешествие", "Джейсон Борн", "Экипаж", "Механик: Воскрешение", "Чудо на Гудзоне", "Живая сталь", "Варкрафт", "Любовь и голуби", "И грянул шторм", "Девчата", "Чужие", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Звонок", "Жених", "Пила", "Полный расколбас", "Не дыши", "Очень плохие мамочки", "Крепкий орешек", "Здравствуй, папа, Новый год".
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.
Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.