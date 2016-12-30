16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РИТЭК поздравляет жителей области с наступающими праздниками Роснедра планируют в 2017 году выставить на аукцион 12 нефтяных участков в Самарской области Новокуйбышевский НПЗ повышает качество своей продукции Самаранефтегаз улучшил производственные показатели Структура Шаповалова не смогла получить денег от "Транснефти" за участок над нефтепроводом

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

РИТЭК поздравляет жителей области с наступающими праздниками

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

Подводя итоги уходящего года, важно отметить, что РИТЭК по-прежнему успешно решает все поставленные задачи, выполняет планы по добыче нефти с применением новых технологий.

Мы открываем новые запасы углеводородов, увеличиваем уровень полезного использования попутного газа. Наука не стоит на месте, технологии развиваются, мы идем глубже в недра. Новый этап разработки самарских месторождений с трудноизвлекаемыми запасами - это дело недалекой перспективы.

В 2016 году в производственной структуре РИТЭКа произошли серьезные изменения. РИТЭК назначен управляющей компанией по освоению сложнейшего Центрально-Астраханского газоконденсатного месторождения. Под наше управление передана доля Компании "ЛУКОЙЛ" в совместном предприятии "КалмТатнефть". Перед РИТЭКом поставлены новые амбициозные задачи, и мы их решим, используя весь свой интеллектуальный и научный потенциал.

В 2017 году исполнится 25 лет со дня образования АО "РИТЭК". Оценивая возможности нашей компании, с уверенностью можем сказать: мы встретим эту дату новыми производственными достижениями.

Важно, что будущий год объявлен в нашей стране Годом экологии. Это накладывает на нас, нефтяников, особую ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов с помощью наилучших доступных технологий.

Дорогие самарцы, в наступающем новом году от всей души желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, мира, гармонии и благополучия! Пусть сбудутся самые заветные мечты и воплотятся в жизнь самые смелые проекты!

С праздником!

Вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ",
генеральный директор АО "РИТЭК"
Николай Николаев

Заместитель генерального директора АО "РИТЭК",
директор ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта",
депутат Самарской губернской Думы
Николай Кузнецов

Где вы планируете встречать Новый год?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

Фото на сайте

"Гипровостокнефть" провел научно-практическую конференцию

"Гипровостокнефть" провел научно-практическую конференцию

Институт "Гипровостокнефть" привык быть первым

Институт "Гипровостокнефть" привык быть первым

"Транснефть" выбрала в Самаре самых перспективных молодых специалистов

"Транснефть" выбрала в Самаре самых перспективных молодых специалистов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1