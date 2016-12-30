РИТЭК поздравляет жителей области с наступающими праздниками

Подводя итоги уходящего года, важно отметить, что РИТЭК по-прежнему успешно решает все поставленные задачи, выполняет планы по добыче нефти с применением новых технологий.
Мы открываем новые запасы углеводородов, увеличиваем уровень полезного использования попутного газа. Наука не стоит на месте, технологии развиваются, мы идем глубже в недра. Новый этап разработки самарских месторождений с трудноизвлекаемыми запасами - это дело недалекой перспективы.
В 2016 году в производственной структуре РИТЭКа произошли серьезные изменения. РИТЭК назначен управляющей компанией по освоению сложнейшего Центрально-Астраханского газоконденсатного месторождения. Под наше управление передана доля Компании "ЛУКОЙЛ" в совместном предприятии "КалмТатнефть". Перед РИТЭКом поставлены новые амбициозные задачи, и мы их решим, используя весь свой интеллектуальный и научный потенциал.
В 2017 году исполнится 25 лет со дня образования АО "РИТЭК". Оценивая возможности нашей компании, с уверенностью можем сказать: мы встретим эту дату новыми производственными достижениями.
Важно, что будущий год объявлен в нашей стране Годом экологии. Это накладывает на нас, нефтяников, особую ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов с помощью наилучших доступных технологий.
Дорогие самарцы, в наступающем новом году от всей души желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, мира, гармонии и благополучия! Пусть сбудутся самые заветные мечты и воплотятся в жизнь самые смелые проекты!
С праздником!
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Вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ",
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Заместитель генерального директора АО "РИТЭК",
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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович