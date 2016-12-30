РИТЭК поздравляет жителей области с наступающими праздниками

Подводя итоги уходящего года, важно отметить, что РИТЭК по-прежнему успешно решает все поставленные задачи, выполняет планы по добыче нефти с применением новых технологий.

Мы открываем новые запасы углеводородов, увеличиваем уровень полезного использования попутного газа. Наука не стоит на месте, технологии развиваются, мы идем глубже в недра. Новый этап разработки самарских месторождений с трудноизвлекаемыми запасами - это дело недалекой перспективы.

В 2016 году в производственной структуре РИТЭКа произошли серьезные изменения. РИТЭК назначен управляющей компанией по освоению сложнейшего Центрально-Астраханского газоконденсатного месторождения. Под наше управление передана доля Компании "ЛУКОЙЛ" в совместном предприятии "КалмТатнефть". Перед РИТЭКом поставлены новые амбициозные задачи, и мы их решим, используя весь свой интеллектуальный и научный потенциал.

В 2017 году исполнится 25 лет со дня образования АО "РИТЭК". Оценивая возможности нашей компании, с уверенностью можем сказать: мы встретим эту дату новыми производственными достижениями.

Важно, что будущий год объявлен в нашей стране Годом экологии. Это накладывает на нас, нефтяников, особую ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов с помощью наилучших доступных технологий.

Дорогие самарцы, в наступающем новом году от всей души желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, мира, гармонии и благополучия! Пусть сбудутся самые заветные мечты и воплотятся в жизнь самые смелые проекты!

С праздником!