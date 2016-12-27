Во вторник, 27 декабря, президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное экологическому развитию России в интересах будущих поколений. Участие в его работе принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин: "К лету 2017 года мы можем выйти на проект, который позволит на 80% освободить от мусора Самару и Тольятти"

2017-й объявлен в России Годом экологии, а соответствующее направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России. Именно поэтому ключевой темой обсуждения стало улучшение экологической ситуации в стране и ликвидация накопленного экологического вреда.

"Понятно, что работа предстоит долгосрочная, рассчитанная на 20, 30 лет. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, мы будем вечно топтаться на месте, — подчеркнул Владимир Путин. — Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Каждый год в мире умирает 7–8 млн человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений. Это имеет прямое отношение и к нашей стране".

"По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей — и до 15%", — привел статистику президент и обозначил самые острые проблемы, которые требуют приоритетного решения.

"Ключевой вопрос — достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву, прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий", — сказал Владимир Путин.

При этом он добавил, что ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание. "Экологически чистые технологии — это не только приоритет, это в конечном итоге приводит и к серьезному экономическому выигрышу. Полагаю, что бизнес услышит меня, требования о внедрении таких технологий не будут откладываться", — подчеркнул глава государства.

Комментируя СМИ поднятые на заседании Госсовета темы, Николай Меркушкин подчеркнул, что выбросы в атмосферу — чрезвычайно актуальная проблема. Один из путей ее решения — перевод транспорта на газомоторное топливо. "Мы в Самарской области эту работу активно ведем. Здесь мы один из регионов-лидеров. В частности, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу мы будем закупать автобусы, которые работают на газу", — рассказал глава региона.

Еще одна важная задача — обезвреживание отходов производства и потребления. "Общее количество отходов составляет сейчас свыше 30 млрд т. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тыс. га", — заявил Владимир Путин.

"К сожалению, страна действительно завалена мусором. Актуальны подобные вопросы и в Самарской области, — заявил журналистам Николай Меркушкин. — Нам предстоит большая работа в данном направлении — и с населением, и с крупными предприятиями".

Решением проблемы, по словам главы региона, должна стать современная отлаженная система переработки мусора. "Президент говорил о том, что для улучшения экологической ситуации нужно использовать собственные ресурсы: запускать собственные мусороперерабатывающие заводы, разрабатывать собственные технологии обращения с отходами, — подчеркнул губернатор. — По завершению Госсовета губернаторы будут даны поручения. Начнется разработка профильных областных программ. Соответственно, эта проблема будет решаться".

В качестве примера участники Госсовета приводили опыт Швеции, которая перерабатывает больше мусора, чем производят ее жители. "Это по силам и Самарской области, — уверен Николай Меркушкин. — К лету 2017 года мы можем выйти на проект, который позволит на 80% освободить от мусора Самару и Тольятти. Кроме того, мы ведем переговоры с рядом инвесторов, которые могут "закрыть" эту тему в отдельных сегментах экономики".

Глава региона при этом уточнил, что большинство проектов по переработке мусора самоокупаемыа, однако в отдельных случаях можно рассчитывать и на помощь государства.

"Конечно, первые вливания в строительство крупных заводов могут быть направлены из бюджета. Это могут быть как прямые субсидии, так и предоставление льготных кредитных ресурсов", — пояснил губернатор. В качестве примера успешной работы Николай Меркушкин привел опыт Республики Мордовия, где первый мусороперерабатывающий завод был построен 20 лет назад.

Особое внимание в ходе Госсовета президент обратил на так называемые экологические символы России, среди которых он назвал и реку Волга. "Необходимо обеспечить реализацию программ сбережения и экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов, как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае", — сказал глава государства.

"Это чрезвычайная важная тема, о которой Владимир Путин говорил еще в своем послании. Вопрос оздоровления бассейна Волги, ее будущего имеет важное значение для все страны", — подчеркнул в беседе с журналистами губернатор.