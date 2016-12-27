Нападающий "Лады" Никита Филатов сыграет на Матче Звезд КХЛ-2017

Нападающий "Лады" Никита Филатов включен в состав сборной дивизиона Харламова на Матч Звезд КХЛ-2017, который пройдет в Уфе 21-22 января.
Матч Звезд пройдет в формате турнира, в котором на этот раз примут участие сборные дивизионов
Никита Филатов в 44 матчах чемпионата КХЛ набрал 32(15 шайб +17 голевых передач) очка, 32 минуты штрафа при показателе полезности "-2". Филатов является лучшим снайпером и бомбардиром команды в текущем сезоне и делит первое место в "Ладе" по числу голевых передач с Георгием Белоусовым и Антоном Шенфельдом. В этом сезоне Никита побил собственный рекорд результативности в чемпионатах страны, сообщает официальный сайт клуба.
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