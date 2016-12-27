Двух молодых людей подозревают в интимной связи с несовершеннолетними

В понедельник, 26 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя с. Каменный брод Александра С., которого подозревают в интимной связи с 14-летней односельчанкой.

По данным полиции, парень — дорожный рабочий ранее не судим. Однако он, зная, что его партнерше нет 16 лет, с ноября 2016 г. приходил к ней домой и вступал с нею в половые отношения.

По той же ст. 134 УК РФ возбуждено уголовное дело в Кошкинском районе. По версии предварительного следствия, 28-летний житель с. Старое Юреево совратил 15-летнюю жительницу соседнего села. Подозреваемый тоже имеет работу и ранее не судим.