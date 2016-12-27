В Самаре со стоянки у "МегаСити" похитили Infiniti

В понедельник, 26 декабря, около 17:00 со стоянки около ТЦ "МегаСити" на ул. Ново-Садовой пропал черный Infiniti FX-37 2010 года выпуска.

В Октябрьском райотделе полиции по заявлению владельца иномарки назначена проверка. Также в ночь на 26 декабря, около 3:00, в губернской столице была похищена черная двухлетняя Lada Granta. Машину угнали от дома по ул. Фадеева, 48. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.