Тольяттинец, прятавший наркотики в тайники, получил шесть лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор 23-летнему Сергею Филимонову, которого обвиняли в попытке сбыть наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В сентябре 2016 г. парня задержали из-за распития пива на улице. При досмотре у него нашли 16 свертков с более чем 22 г наркотика.

Филимонов пояснил, что в начале сентября нашел работу в интернете, которая заключалась в получении наркотика и распределении его по тайникам. За каждую "закладку" он должен был получить 200 рублей. В день задержания тольяттинец успел сделать три "закладки" и отправить заказчику фотографии тайников.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.