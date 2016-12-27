Тольяттинец, прятавший наркотики в тайники, получил шесть лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор 23-летнему Сергею Филимонову, которого обвиняли в попытке сбыть наркотики в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В сентябре 2016 г. парня задержали из-за распития пива на улице. При досмотре у него нашли 16 свертков с более чем 22 г наркотика.
Филимонов пояснил, что в начале сентября нашел работу в интернете, которая заключалась в получении наркотика и распределении его по тайникам. За каждую "закладку" он должен был получить 200 рублей. В день задержания тольяттинец успел сделать три "закладки" и отправить заказчику фотографии тайников.
Суд назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев