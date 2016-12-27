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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Объединение вузов привело к их росту в различных рейтингах"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в ходе специального выпуска программы "На связи с губернатором" Николай Меркушкин рассказал о том, какие перемены актуальны для средне-специального, высшего образования, а также что необходимо делать в работе с одаренными детьми.

Губернатор: "Объединение вузов привело к их росту в различных рейтингах" Губернатор: "Объединение вузов привело к их росту в различных рейтингах"
Фото: Андрей Савельев

"В среднем профессиональном образовании необходимо повышать образовательный уровень, чтобы там готовились специалисты очень высокого уровня, востребованные современным производством. Пока это делается не везде, — отметил губернатор. — Мировая практика говорит о том, что в самых передовых в технологическом отношении странах соотношение занятых в производственной сфере людей таково: 50% имеют высшее образование, а 50% получили образование - аналог нашего СПО. И у нас в Самаре соотношение примерно такое же. Это хороший показатель. Но уровень среднего профессионального образования надо очень серьезно поднимать".

Говоря о ситуации в высшем образовании, глава региона сообщил, что объединение вузов, которое организационно и формально завершено, привело к повышению показателей образовательных учреждений в различных рейтингах.

"Во всем мире статус вуза определяется выпускниками, какого уровня он выпустил специалиста и как он ценится в той или другой компании. Престиж вуза определяется этим.  Если мы не будем заниматься одаренными детьми, то начнется проседание. Ведь для того, чтобы выпустить хорошего специалиста, вуз должен принимать способных молодых людей. Я привел в послании пример: вузам дано право проводить олимпиады, а ее победителей напрямую к себе зачислять без экзаменов. Мы практически этим правом не пользуемся, — высказал мнение глава региона. — У нас принято 16 победителей олимпиад, а в Новосибирске — 84. Вот сейчас идет сибирская олимпиада, и наши школьники там участвуют и нет гарантии, что они не уедут туда поступать. А наши вузы еще 2-3 года назад набирали двоечников, чтобы они заплатили, и это было большим счастьем. Но это уже вчерашний день, нужны другие формы работы".

Николай Меркушкин сообщил, что в Самаре заработал Центр одаренных детей. Но до сих пор многие преподаватели вузов не наладили с ним сотрудничество. "А ведь победителей олимпиад должны готовить преподаватели вузов. Вот пример, с нашим тольяттинским победителем Гришиным работает преподаватель тольяттинского университета, а простой учитель подготовить такого астрофизика, который стал бы победителем мировой олимпиады, не способен, — заявил губернатор. — Нужно очень серьезно готовить специальный слой учителей, способных работать с одаренными детьми. Нужно выстраивать образовательную пирамиду. Иначе эти дети уедут или в Новосибирск или в Москву, где проводится очень много олимпиад. Если толковые люди будут от нас уезжать, мы шаг за шагом превратимся из мощного центра в обычный".

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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