Самарского адвоката подозревают в многочисленных мошенничествах с квартирами

В Самаре завершено расследование уголовного дела члена адвокатского кабинета №214, обвиняемого в 12 преступлениях по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размерах, в том числе, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 2008 года по 2011 г. подозреваемый совершил в Новокуйбышевске серию квартирных мошенничеств. Он оформлял нотариальные доверенности на себя, формальных покупателей или других лиц для продажи квартир. Но полученные за недвижимость деньги адвокат не возвращал продавцам, а забирал себе. Ущерб, причиненный 18 потерпевшим, составил более 18 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд Куйбышевского района.

Предварительное расследование по выделенному уголовному делу в отношении другого обвиняемого сейчас находится в производстве.