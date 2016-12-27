Тольяттинца задержали почти с 3 кг "синтетики"

Полицейские задержали с поличным 24-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре 2016 г. правоохранители получили информацию о том, что он может быть причастен к преступной деятельности и установили за ним наблюдение. Молодого человека задержали около остановки общественного транспорта в Жигулевске и изъяли у него более 2,97 кг синтетического наркотика.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Тольяттинца заключили под стражу.

Полицейские полагают, что это не единственное преступление, к которому причастен подозреваемый.