Тольяттинца задержали почти с 3 кг "синтетики"

Полицейские задержали с поличным 24-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В сентябре 2016 г. правоохранители получили информацию о том, что он может быть причастен к преступной деятельности и установили за ним наблюдение. Молодого человека задержали около остановки общественного транспорта в Жигулевске и изъяли у него более 2,97 кг синтетического наркотика.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Тольяттинца заключили под стражу.
Полицейские полагают, что это не единственное преступление, к которому причастен подозреваемый.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))