Николай Меркушкин: "Исторические здания надо сохранить максимально, чтобы следующие поколения могли гордиться нашей архитектурой"

После 2018 года реставрация фасадов домов в Самаре выйдет на новый уровень. Об этом в эфире программы "На связи с губернатором" заявил Николай Меркушкин.
За последние два года за счет средства бюджета отремонтировали больше 150 зданий. Еще 30 объектов выполнено за счет инвесторов. Прежде всего ремонту подвергались объекты, расположенные вдоль гостевых маршрутов к ЧМ-2018.
Глава региона подчеркнул, что темпы реконструкции пока невысоки. "В 2017 году мы должны сделать значительно больше. Тогда изменения будут заметны, как для приезжающих, так и самих самарцев", — сказал Николай Меркушкин.
Губернатор заверил, что после проведения чемпионата мира по футболу работа по обновлению города будет продолжена. "У нас есть здания, которые строились 100-200 лет назад и имеют реальную ценность. Их надо сохранить максимально, чтобы следующие поколения могли гордиться нашей архитектурой", — сказал Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.