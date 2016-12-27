Николай Меркушкин: "Исторические здания надо сохранить максимально, чтобы следующие поколения могли гордиться нашей архитектурой"

После 2018 года реставрация фасадов домов в Самаре выйдет на новый уровень. Об этом в эфире программы "На связи с губернатором" заявил Николай Меркушкин.

За последние два года за счет средства бюджета отремонтировали больше 150 зданий. Еще 30 объектов выполнено за счет инвесторов. Прежде всего ремонту подвергались объекты, расположенные вдоль гостевых маршрутов к ЧМ-2018.

Глава региона подчеркнул, что темпы реконструкции пока невысоки. "В 2017 году мы должны сделать значительно больше. Тогда изменения будут заметны, как для приезжающих, так и самих самарцев", — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор заверил, что после проведения чемпионата мира по футболу работа по обновлению города будет продолжена. "У нас есть здания, которые строились 100-200 лет назад и имеют реальную ценность. Их надо сохранить максимально, чтобы следующие поколения могли гордиться нашей архитектурой", — сказал Николай Меркушкин.