Николай Меркушкин: "Для развития животноводства требуется применение современных передовых технологий"

Во вторник, 27 декабря, в ходе специального выпуска программы "На связи с губернатором" Николай Меркушкин рассказал о ситуации в сельском хозяйстве.

В текущем году Самарской области удалось получить почти рекордный урожай. Было намолочено 2,2 млн т зерна и более 700 тыс. т подсолнуха. Область растениеводства показывает хорошие показатели по динамике развития и рентабельности около 60%. Реализуются новые проекты, к примеру, в Безенчукском районе строится второй завод по переработке подсолнечника с объемом производства 4-5 млрд рублей.

"Но, тем не менее, и в растениеводстве у нас, я говорил об этом в послании, есть минус, мы пока достигаем результата за счет использования огромных территорий. Например, в Приволжском, Безенчукском районах просто бескрайние поля. И при этом очень мало вносим удобрений. А это показатель того, насколько сельское хозяйство скажем современное, сколько в итоге 1 гектар сможет накормить людей", — отметил глава региона.

Николай Меркушкин сообщил, что в животноводстве для развития отрасли требуется применение современных передовых технологий. "Да, идет рост, но нет или пока очень мало передовых технологий. Есть хорошие примеры в Кинельском районе, где Половинкин создал комплекс мирового уровня с высокими надоями. Сейчас они будут делать вторую очередь, добавится 600 коров и будет в итоге почти 2000 коров. Есть еще в Богатовском районе комплекс, где, в том числе, роботы доят коров, "Нива" в Ставропольском районе. А все остальные- у них уровень технологий ниже. И нам надо с опережением создавать новые комплексы, внедрять новые технологии, иначе нас опередят", — высказал мнение он.

Также глава региона отметил, что сельскому хозяйству требуется значительная поддержка за счет бюджетных средств. "Надо иметь в виду, что заниматься сельским хозяйством — удовольствие дорогое, и только за счет местного бюджета его очень сложно вытаскивать. Потому что в свое время федеральный бюджет брал почти все на себя. Нужны дотации, нужны кредиты, субсидирование процентных ставок. В Самарской области необходимо дополнительно 10 млрд рублей в бюджете на обеспечение необходимого уровня поддержки наших товаропроизводителей. Естественно, они потом принесут в бюджет налоги, но первоначальная поддержка нужна", — подытожил губернатор.