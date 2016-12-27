Губернатор: "Строительство спортивных объектов продолжится"

В рамках специального выпуска программы "На связи с губернатором" заместитель главного редактора сызранского КТВ "Луч" Наталья Пухова от имени сызранцев поблагодарила Николая Меркушкина за открытие первой ледовой арены в городе.

"Люди стали больше заниматься спортом, об этом говорит статистика и жители хотят, чтобы универсальные спортивные площадки появлялись в каждом микрорайоне. Николай Иванович, если говорить в целом, продолжится ли масштабное строительство спортивных объектов в регионе?", — спросила она.

"Продолжится, — заверил Николай Меркушкин. — В Сызрани еще один физкультурно-оздоровительный комплекс будет сдан в эксплуатацию. Строительство спортивных объектов продолжится не только в Сызрани, но и в Самаре, и в Тольятти появится как минимум 17 универсальных площадок по месту жительства, и в других крупных городах региона".