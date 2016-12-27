Губернатор: "Строительство спортивных объектов продолжится"

В рамках специального выпуска программы "На связи с губернатором" заместитель главного редактора сызранского КТВ "Луч" Наталья Пухова от имени сызранцев поблагодарила Николая Меркушкина за открытие первой ледовой арены в городе.
"Люди стали больше заниматься спортом, об этом говорит статистика и жители хотят, чтобы универсальные спортивные площадки появлялись в каждом микрорайоне. Николай Иванович, если говорить в целом, продолжится ли масштабное строительство спортивных объектов в регионе?", — спросила она.
"Продолжится, — заверил Николай Меркушкин. — В Сызрани еще один физкультурно-оздоровительный комплекс будет сдан в эксплуатацию. Строительство спортивных объектов продолжится не только в Сызрани, но и в Самаре, и в Тольятти появится как минимум 17 универсальных площадок по месту жительства, и в других крупных городах региона".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.