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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "По итогам реформы МСУ стало в сотни раз больше людей, напрямую участвующих в решении злободневных проблем"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в программе "На связи с губернатором" Николай Меркушкин положительно оценил реформу местного самоуправления в Самаре и рассказал, каким образом будет избираться глава Тольятти.

Губернатор: "По итогам реформы МСУ стало в сотни раз больше людей, напрямую участвующих в решении злободневных проблем" Губернатор: "По итогам реформы МСУ стало в сотни раз больше людей, напрямую участвующих в решении злободневных проблем"
Фото: Андрей Савельев

Реформа МСУ, по словам губернатора, выполняет свою основную функцию — приближает власть к человеку, избирателю. И теперь население через созданные в городе общественные советы, через избранных районных депутатов может решать вопросы, которые их волнуют.

"Стало в десятки, сотни раз больше людей, которые напрямую участвуют в решении злободневных проблем — ЖКХ, капитальные ремонты, подъезды. И это мы хотим полностью переложить на районный уровень, это близко к людям. И, например, у подрядчиков будет значительно меньше возможностей выполнять работы некачественно, потому что это будет происходить на глазах людей, под их контролем. Для этого необходимо желание структур власти отдать как можно больше полномочий на районный уровень", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он отметил, что власть в Тольятти в будущем году будет избираться по той же системе, что и в областном центре. Кандидатов на пост главы города будет рекомендовать комиссия, куда войдут представители губернатора и депутатского корпуса.

Из числа претендентов на пост они выберут как минимум двух человек, кандидатуры которых внесут на рассмотрение городской думы. Человек, за которого отдадут голоса парламентарии, получит всю полноту власти в городе. Такая схема, по словам губернатора, позволит выбрать самого достойного.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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