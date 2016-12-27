Николай Меркушкин: "Мы получили 40% от общего объема федеральных средств на ремонт дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018"

Во вторник, 27 декабря, в эфире ведущих региональных телеканалов Николай Меркушкин вместе с журналистами подводит итоги уходящего года в рамках специального выпуска программы "На связи с губернатором". Одна из тем касается строительства дорог в регионе.
"В дорожной отрасли мы серьезно продвинулись", — отметил глава региона. Увеличился размер поступлений из федерального бюджета в дорожный фонд Самарской области.
Напомним, три года назад эти показатели составляли всего 6,8 млрд рублей, в связи с тем, что часть дорог региона вообще не фигурировала в отчетности. "В этом году мы получим более 9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2015 году. А в 2017 год мы должны получить около 11 млрд рублей. Это вполне справедливый коэффициент для Самарской области", — пояснил Николай Меркушкин.
Значительный резерв пополнения дорожного фонда — транспортный налог. В 2016 году Самарская область получила около 3,5 млрд руб. по этому направлению, а в следующем регион планирует увеличить собираемость данного налога.
Значительная часть дорог будет ремонтироваться в рамках подготовки к ЧМ-2018. "Из 31 млрд рублей, выделенных по программе на чемпионат мира по футболу по всей стране на все 11 городов, мы получили 13 с небольшим миллиардов. Это почти 40% от общего объема, — напомнил Николай Меркушкин. — Для этого прилагались соответствующие усилия, была определенная политическая поддержка. Таким образом, ежегодно на дороги региона направлялось около 4 млрд рублей дополнительно".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.