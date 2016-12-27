Губернатор: "Пока подрядчики не переделают свою работу, мы дороги оплачивать не будем"

Во вторник, 27 декабря, в ходе специального выпуска программы "На связи с губернатором" Николай Меркушкин прокомментировал тему дорожного строительства.

Глава региона отметил, что наряду с увеличением объемов финансирования за последние годы выросло и качество работ. Также региону удалось избавиться от фирм подрядчиков-однодневок.

Ранее они зачастую побеждали в конкурсах, имея в своем арсенале лишь ручку и бумагу, а потом приглашали субподрядчиков. Те, в свою очередь, работали некачественно, буквально укладывая асфальт на песок.

"Сегодня такая ситуация прекратилась. Но три компании до сих пор разыскиваются правоохранительными органами. В прошлом году они получили от Самары 130 млн рублей и не выполнили свои обязательства. Как только мы их найдем, обязательно приведем к порядку. Они будут привлекаться к ответственности, может даже к уголовной", — заявил губернатор.

Однако претензии к дорожникам все же возникают. "Некоторые дороги приняты не будут. Это точно", — сказал Николай Меркушкин. Вместе с тем он отметил, что список некачественных магистралей в 10 раз меньше, чем было 3 года назад. Тогда стоимость бракованных и не принятых дорог составила 1,3 млрд рублей.

В этом году, по предварительным данным, брак составляет от 130 до 180 млн рублей. Примеры некачественных работ есть в Самаре, Тольятти, Сызрани. "Подрядчики пытались сэкономить на тех вещах, на которых экономить в принципе нельзя. Пока эти работы не переделают, мы их оплачивать не будем", — жестко заявил глава региона.

Чтобы избежать проблем с качеством дорог, власти стараются прибегать к помощи проверенных надежных подрядчиков. "У нас есть ряд мощных организаций, которые хорошо оснащены современной техникой, — сказал губернатор. — За последние годы они приобрели 6 немецких заводов и 4 установки по подготовке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это поверхностный слой с дополнительными вяжущими средствами, который в два раза увеличивает срок службы асфальта. Все основные дороги мы сейчас покрываем ЩМА".

Но дело не только в технологиях. Не менее важно и качество материалов, уверен Николай Меркушкин. В пример он привел один из недавних рейдов, когда на глазах у самарских депутатов распался на слои новый бордюр.

"Это чистый брак, когда подрядчик готов "засунуть" в проект все что угодно. Лишь бы получить выгоду. Мы будем четко проверять: какого качества материала, кто производитель", — предупредил губернатор.

Он подтвердил, что требования к дорожникам и впредь будут самыми серьезными: "В целом на ремонт и реконструкцию дорог области направлено около 20 млрд рублей. Это самые большие инвестиции на будущее. И если их закапывать в песок, то мы никогда не будем жить хорошо".