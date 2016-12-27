Николай Меркушкин: "Меня направил сюда президент и поставил задачи, решение которых требует времени"

Во вторник, 27 декабря, в ходе специального выпуска программы "На связи с губернатором" Николай Меркушкин, отвечая на вопросы ведущих телеканалов области, высказал свое отношение к слухам о его отставке, которые появились осенью в социальных сетях и некоторых СМИ. В тот момент глава региона находился на больничном.

Губернатор сказал, что ему известно, что такая информация появлялась и не только в соцсетях. "В разной форме эта информация продолжает транслироваться и сейчас. Но связано это не с тем, что осенью я находился месяц с небольшим на больничном, — подчеркнул глава региона. — Я уже не раз говорил на различных встречах — все это делается с одной целью". Глава региона связал запущенные в СМИ провокации с желанием определенных сил навести в регионе свой порядок и играть по своим правилам игры.

Губернатор напомнил, что даже в ходе этого эфира поднимались разные темы — это и затянутые сроки по выдаче разрешений на строительство, и планы по сокращению раздутых штатов чиновников, все это, сказал он, не может не затрагивать интересы определенных людей.

"Тем более тех, кто месяцами держит у себя бумаги, и ждет, пока ему что-то предложат, — сказал губернатор. — Людям, которые последние 20 лет формировали финансовые потоки и никак не могут от этого уйти, сегодняшние правила игры совсем не нужны. Они не хотят терять средства, которые идут по разрешениям на строительство, хотят этот "ручеек" сохранить. И потому они эту тему (отставки — прим. ВН) педалируют, и хотели бы, чтобы власть в регионе поменялась. Но понимают — от того, что пишут в соцсетях, ничего не изменится".

Своего они добиться не смогли. За прошедшие полгода, когда информатаки были особенно сильными, подчеркнул Николай Меркушкин, рейтинг власти и отношение к губернатору у людей только улучшились.

По мнению Николая Меркушкина, это произошло по причине того, что его оппоненты выбрали заведомо неверную тактику. "Когда есть позитивные сдвиги, а ты начинаешь работать против них, ты набираешь дополнительных противников. Они представляют ситуацию таким образом, что в Самарской области все разваливается, но люди видят совсем другое", — сказал об очевидном глава региона.

И пояснил, когда подаются сигналы, что он уходит, начинают бурлить некие процессы. "За тот месяц с небольшим, что я отсутствовал, людям говорили — "все, он не вернется, ты должен подписать такие-то бумаги", — привел пример губернатор. — Они говорили, "мы были в Москве, точно знаем, подпиши". А цена такой подписи — несколько сотен миллионов для бюджета города". Руководитель области отметил, что сейчас он как раз будет разбираться в одном таком случае.

Глава региона добавил: таким людям выгодно выставить его как некоего временщика. "Они пытаются сделать все, чтобы во власти не было стабильности. И чтобы правила игры, которые они диктовали в регионе, здесь сохранились и дальше", — сказал Николай Меркушкин.

Он напомнил, что четыре года назад, когда он только приступал к работе в Самарской области, определенные силы постоянно транслировали мысль: "Николай Меркушкин уйдет, а мы останемся, мы же самарские".

По словам главы региона, на эти же цели сейчас тратятся огромные деньги. "Для того, чтобы опубликовать в центральной газете статью или показать репортаж по центральному каналу, нужны огромные деньги", — заявил он.

"Они хотят сделать все, чтобы задуманное мной не было реализовано, — продолжил губернатор и выступил с предупреждением. — Меня направлял сюда президент, он ставил очень серьезные задачи и надолго, больше, чем они думают. В итоге они могут серьезно просчитаться. Во время выборов, осенью они сделали очень серьезные политические ошибки".

Губернатор напомнил, что в 2014 году прошел через всенародные выборы и будет исполнять поручения президента. "Я намерен работать в Самарской области очень много. Я уже говорил — некоторые вещи не за год, не за два и не за три делаются. Мне лично хотелось бы и, уверен, этого хочет и президент, чтобы эти вопросы в Самаре были решены. А это требует времени", — заключил Николай Меркушкин.