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Губернатор Власть и политика

Губернатор лично разберется в завышении стоимости подключения объектов к коммунальным сетям

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в эфире специального выпуска программы "На связи с губернатором" глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов области. Одна из тем касалась стоимости подключения к коммунальным сетям объектов строительства.

Фото: Андрей Савельев

Один из представителей СМИ отметил, что в своем послании глава региона рассказал: в Самаре есть объект капитального строительства, стоимость подключения которого к коммуникациям превысила 140 млн рублей.

"Почему так происходит, что стоимость подключения к сетям у нас в регионе в несколько раз превышает рыночную? И каковы будут последствия в таких случаях?", — обратился журналист к Николаю Меркушкину.

По мнению главы региона, в этом вопросе необходимо усилить контроль со стороны правительства, и в первую очередь, со стороны муниципальных властей.

"Некоторые привыкли, что бюджет у нас "резиновый" и выдержит все, но это не так. В Тольятти, например, на территории одной из больниц хотели построить арендные дома для врачей. Но счет за подключение к коммуникациям выставили на 96 млн рублей. Процесс сразу остановили. Откуда брать эти 96 млн рублей? Сетевым коммуникациям, зачастую, все равно, какой бюджет области, им главное урвать, и все", — привел неутешительный пример глава региона.

Николай Меркушкин отметил, что сейчас в этой проблеме ему придется разбираться лично, что называется, в ручном режиме.

По словам главы региона, такое отношение к строительству инфраструктуры сильно снижает инвестиционную привлекательность региона и лишает дополнительных средств из федерального бюджета.

"Те регионы, которые попадают в 10-ку лучших по инвестиционной привлекательности, получают дополнительные средства. В частности, Самарская область могла бы получить 3-4,5 млрд рублей", — подчеркнул глава региона.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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