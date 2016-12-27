Губернатор лично разберется в завышении стоимости подключения объектов к коммунальным сетям

Во вторник, 27 декабря, в эфире специального выпуска программы "На связи с губернатором" глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов области. Одна из тем касалась стоимости подключения к коммунальным сетям объектов строительства.
Один из представителей СМИ отметил, что в своем послании глава региона рассказал: в Самаре есть объект капитального строительства, стоимость подключения которого к коммуникациям превысила 140 млн рублей.
"Почему так происходит, что стоимость подключения к сетям у нас в регионе в несколько раз превышает рыночную? И каковы будут последствия в таких случаях?", — обратился журналист к Николаю Меркушкину.
По мнению главы региона, в этом вопросе необходимо усилить контроль со стороны правительства, и в первую очередь, со стороны муниципальных властей.
"Некоторые привыкли, что бюджет у нас "резиновый" и выдержит все, но это не так. В Тольятти, например, на территории одной из больниц хотели построить арендные дома для врачей. Но счет за подключение к коммуникациям выставили на 96 млн рублей. Процесс сразу остановили. Откуда брать эти 96 млн рублей? Сетевым коммуникациям, зачастую, все равно, какой бюджет области, им главное урвать, и все", — привел неутешительный пример глава региона.
Николай Меркушкин отметил, что сейчас в этой проблеме ему придется разбираться лично, что называется, в ручном режиме.
По словам главы региона, такое отношение к строительству инфраструктуры сильно снижает инвестиционную привлекательность региона и лишает дополнительных средств из федерального бюджета.
"Те регионы, которые попадают в 10-ку лучших по инвестиционной привлекательности, получают дополнительные средства. В частности, Самарская область могла бы получить 3-4,5 млрд рублей", — подчеркнул глава региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.