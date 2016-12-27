Губернатор: "Имидж, который сформируется по итогам ЧМ, будет работать на нас десятилетиями"

Во вторник, 27 декабря, в эфире специального выпуска программы "На связи с губернатором" глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов области.
В заключение встречи глава региона поделился с телезрителями планами на 2017 год. "Это будет последний летний сезон подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы должны завершить возведение стадиона, выполнить благоустройство прилегающих территорий, построить дороги, — сказал Николай Меркушкин. — Это событие историческое. К нему нужно подготовиться так, чтобы мы потом могли собой гордиться".
Подготовка к чемпионату — задача не только строителей и чиновников. Это общее дело всех жителей региона: именно от нас зависит, какой предстанет Самара перед зарубежными гостями.
"Я желаю нам всем выполнить эту работу, — подчеркнул Николай Меркушкин. — Нужно, чтобы каждый понял: имидж, который сформируется по итогам ЧМ, будет десятилетиями работать на нас, наших детей и внуков".
Также глава региона поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и сказал, что главным остается простое человеческое счастье.
"Хотелось, чтобы у всех хорошо прошли новогодние праздники, чтобы родные и близкие были рядом и радовались друг другу. Встречайте Новый год с хорошим настроением. Пусть оно чаще будет таким, как в ночь с 31 декабря на 1 января. А мы реализуем максимум тех задач, которые стоят перед Самарской областью", — резюмировал губернатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.