Губернатор: "Имидж, который сформируется по итогам ЧМ, будет работать на нас десятилетиями"

Во вторник, 27 декабря, в эфире специального выпуска программы "На связи с губернатором" глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов ведущих телеканалов области.

В заключение встречи глава региона поделился с телезрителями планами на 2017 год. "Это будет последний летний сезон подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы должны завершить возведение стадиона, выполнить благоустройство прилегающих территорий, построить дороги, — сказал Николай Меркушкин. — Это событие историческое. К нему нужно подготовиться так, чтобы мы потом могли собой гордиться".

Подготовка к чемпионату — задача не только строителей и чиновников. Это общее дело всех жителей региона: именно от нас зависит, какой предстанет Самара перед зарубежными гостями.

"Я желаю нам всем выполнить эту работу, — подчеркнул Николай Меркушкин. — Нужно, чтобы каждый понял: имидж, который сформируется по итогам ЧМ, будет десятилетиями работать на нас, наших детей и внуков".

Также глава региона поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и сказал, что главным остается простое человеческое счастье.

"Хотелось, чтобы у всех хорошо прошли новогодние праздники, чтобы родные и близкие были рядом и радовались друг другу. Встречайте Новый год с хорошим настроением. Пусть оно чаще будет таким, как в ночь с 31 декабря на 1 января. А мы реализуем максимум тех задач, которые стоят перед Самарской областью", — резюмировал губернатор.