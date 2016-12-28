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Хоккей Спорт

ХК "Лада" закончил год победой над "Салаватом Юлаевым" — 6:4

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, в очередном матче чемпионата КХЛ "Лада" встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Волжане реализовали первый же свой момент: Денис Зернов поборолся с защитниками, голкипер гостей Никлас Сведберг неудачно для себя отбросил шайбу, ее подобрал Зернов, и, объехав ворота, закатил ее в сетку — 1:0. На 6-й минуте Виктор Комаров на дальней штанге слету переправил шайбу в ворота гостей после передачи Никиты Филатова — 2:0.

На 12-й минуте гости отыграли одну шайбу — 2:1. На исходе 12-й минуты у "Лады" получилась атака "2 против 1": бросок Александра Мокшанцева Никлас Сведберг отразил, но против добивания Василия Стрельцова был бессилен — 3:1. На 14-й минуте уже "Лада" организовала выход "1 на 1" в меньшинстве: Василий Стрельцов в борьбе с защитником отправил шайбу в ворота — 4:1. После этого место в них занял Андрей Гаврилов. На 37-й минуте волжане реализовали большинство: Андрей Иванов отобрал шайбу у защитника гостей, отдал ее Антону Шенфельду, а тот вывел на завершающий бросок Никиту Филатова — 5:1.

На 42-й минуте "Лада" реализовала большинство: Георгий Белоусов и Максим Рыбин буквально смяли оборону гостей на "пятаке", а Максим Рыбин стал автором этого гола — 6:1. В концовке тольяттинцы расслабились,  и гости предприняли попытку отыграться, но времени для этого у них не хватило — 6:4, сообщает официальный сайт клуба.

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