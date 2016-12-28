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Преступления Происшествия

В Тольятти женщина из ревности ударила сожителя ножом

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти поступило сообщение от работников больницы. Врачи сообщили о госпитализации с ножевым ранением 36-летнего мужчины, сообщает облГлавк.

Для выяснения деталей случившегося по адресу, откуда был доставлен потерпевший, прибыли сотрудники органов внутренних дел. Из собранных полицейскими материалов следует, что преступление произошло в квартире дома, расположенного на ул. Льва Толстого в Центральном районе Тольятти.

Согласно предварительной версии следователей, у потерпевшего произошел конфликт с его сожительницей. Причиной ссоры стала ревность. Задержанная стражами правопорядка местная 35-летняя жительница подозревается в том, что ударила своего сожителя ножом.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, в прошлом предполагаемая злоумышленница уже привлекалась к ответственности за совершение аналогичного деяния.  

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Орудие преступления изъято и приобщено к другим собранным полицейскими материалам. Ведется следствие.  

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