Опубликована схема работы общественного транспорта Самары в праздничные дни

В связи с празднованием Нового года на площади Куйбышева в Самаре 31 декабря и 1 января будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает мэрия.
Временное ограничение движение будет действовать с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января на участке ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и отрезке ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.
Из-за этого изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 24 и № 92, которые будут следовать в объезд по ул. Галактионовской, ул. Красноармейской и далее — своими маршрутами в обоих направлениях.
Автобусы маршрута № 297 будут объезжать перекрытые участки по ул. Самарской, ул. Красноармейской и далее своим маршрутом.
В новогоднюю ночь работа подвижного состава общественного транспорта будет усилена. Перевозка пассажиров организуется силами муниципальных транспортных предприятий и коммерческих перевозчиков.
Так, МП "ТТУ" будет организована работа троллейбусных маршрутов: № 7 "Металлург — Троллейбусное депо № 2" и № 13 "Завод "Экран" — кинотеатр "Шипка" по два троллейбуса с 2:00 1 января.
Также МП "ТТУ" до 2:00 1 января будет организована работа трамвайных маршрутов: № 5 "Хлебная пл. — Барбошина поляна"; № 20 "ул. Фадеева — ул. Чапаевская"; № 22 "15 мкр. — ул. Галактионовская", на которых будет курировать по два одновагонных трамвая.
До 2:00 будут работать муниципальные автобусные маршруты № 47, № 23, № 50, № 2, № 24, № 41, № 67, № 34,
До 4:00 в новогоднюю ночь будут курсировать автобусы маршрутов № 5д, № 48к, № 92, № 4, № 89, № 99, № 210, № 215, № 221, № 295, № 297, № 21м, № 206, № 217, № 226, № 247, № 261, № 272.
С 1 по 8 января работа транспорта будет организована по режиму выходного дня.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января для перевозки посетителей Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора по окончании праздничного богослужения в 2:30 будут предоставлены автобусы.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?