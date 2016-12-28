Опубликована схема работы общественного транспорта Самары в праздничные дни

В связи с празднованием Нового года на площади Куйбышева в Самаре 31 декабря и 1 января будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает мэрия.

Временное ограничение движение будет действовать с 13:00 31 декабря до 8:00 1 января на участке ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и отрезке ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Из-за этого изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 24 и № 92, которые будут следовать в объезд по ул. Галактионовской, ул. Красноармейской и далее — своими маршрутами в обоих направлениях.

Автобусы маршрута № 297 будут объезжать перекрытые участки по ул. Самарской, ул. Красноармейской и далее своим маршрутом.

В новогоднюю ночь работа подвижного состава общественного транспорта будет усилена. Перевозка пассажиров организуется силами муниципальных транспортных предприятий и коммерческих перевозчиков.

Так, МП "ТТУ" будет организована работа троллейбусных маршрутов: № 7 "Металлург — Троллейбусное депо № 2" и № 13 "Завод "Экран" — кинотеатр "Шипка" по два троллейбуса с 2:00 1 января.

Также МП "ТТУ" до 2:00 1 января будет организована работа трамвайных маршрутов: № 5 "Хлебная пл. — Барбошина поляна"; № 20 "ул. Фадеева — ул. Чапаевская"; № 22 "15 мкр. — ул. Галактионовская", на которых будет курировать по два одновагонных трамвая.

До 2:00 будут работать муниципальные автобусные маршруты № 47, № 23, № 50, № 2, № 24, № 41, № 67, № 34,

До 4:00 в новогоднюю ночь будут курсировать автобусы маршрутов № 5д, № 48к, № 92, № 4, № 89, № 99, № 210, № 215, № 221, № 295, № 297, № 21м, № 206, № 217, № 226, № 247, № 261, № 272.

С 1 по 8 января работа транспорта будет организована по режиму выходного дня.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января для перевозки посетителей Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора по окончании праздничного богослужения в 2:30 будут предоставлены автобусы.