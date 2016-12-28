За неделю свежие огурцы и помидоры в Самарской области подорожали почти на 10%

Самарастат опубликовал данные об изменении потребительских цен на продовольственные товары.

За неделю с 19 декабря по декабря в Самарской области больше всего подорожали свежие помидоры и свежие огурцы — рост цен составил соответственно 9,2% и 8,4 %.

Немного снизились цены на подсолнечное масло (на 1,3%), вареную колбасу (1,5%) и гречка (2,3%)