За неделю свежие огурцы и помидоры в Самарской области подорожали почти на 10%

Самарастат опубликовал данные об изменении потребительских цен на продовольственные товары.
За неделю с 19 декабря по декабря в Самарской области больше всего подорожали свежие помидоры и свежие огурцы — рост цен составил соответственно 9,2% и 8,4 %.
Немного снизились цены на подсолнечное масло (на 1,3%), вареную колбасу (1,5%) и гречка (2,3%)
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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.