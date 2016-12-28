В Самаре оба водителя, участвовавшие в ДТП со смертельным исходом, стали фигурантами уголовного дела

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
При этом, по версии следователей, к тяжким последствиями привели нарушения, допущенные сразу двумя водителями.
Напомним, ДТП произошло ночью, 7 мая 2016 г. на Московском шоссе. В результате столкновения двух транспортных средств - Toyota и ВАЗ-21093, погиб один пассажир, второй получил ранения.
Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили свидетелей ДТП, изучили вещественные доказательства, изъятые на месте происшествия, назначили и провели необходимые экспертизы.
Проанализировав собранные материалы, следователи установили, что водитель иномарки в нарушение ПДД перестроился на третью, реверсивную полосу, после чего начал выполнять запрещенный ПДД и дорожной разметкой маневр разворота. Произошло столкновение с отечественной машиной, которая двигалась со скоростью около 120 километров в час также по третьей, реверсивной полосе, в попутном направлении.
По версии следователей, водитель ВАЗ-21093, увидев опасность для движения, не предпринял экстренного торможения, а выехал на встречную полосу с целью обгона иномарки.
Так как причиной дорожно-транспортного происшествия явилось обоюдное, грубейшее нарушение водителями транспортных средств действующих Правил дорожного движения Российской Федерации, а также требований горизонтальной дорожной разметки, оба водителя стали фигурантами уголовного дела.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, оно с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Самара для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.