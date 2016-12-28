В Самаре оба водителя, участвовавшие в ДТП со смертельным исходом, стали фигурантами уголовного дела

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

При этом, по версии следователей, к тяжким последствиями привели нарушения, допущенные сразу двумя водителями.

Напомним, ДТП произошло ночью, 7 мая 2016 г. на Московском шоссе. В результате столкновения двух транспортных средств - Toyota и ВАЗ-21093, погиб один пассажир, второй получил ранения.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили свидетелей ДТП, изучили вещественные доказательства, изъятые на месте происшествия, назначили и провели необходимые экспертизы.

Проанализировав собранные материалы, следователи установили, что водитель иномарки в нарушение ПДД перестроился на третью, реверсивную полосу, после чего начал выполнять запрещенный ПДД и дорожной разметкой маневр разворота. Произошло столкновение с отечественной машиной, которая двигалась со скоростью около 120 километров в час также по третьей, реверсивной полосе, в попутном направлении.

По версии следователей, водитель ВАЗ-21093, увидев опасность для движения, не предпринял экстренного торможения, а выехал на встречную полосу с целью обгона иномарки.

Так как причиной дорожно-транспортного происшествия явилось обоюдное, грубейшее нарушение водителями транспортных средств действующих Правил дорожного движения Российской Федерации, а также требований горизонтальной дорожной разметки, оба водителя стали фигурантами уголовного дела.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, оно с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Самара для рассмотрения по существу.