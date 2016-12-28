На поддержку профессиональных спортклубов области направят более 500 млн рублей

Во вторник, 27 декабря, на пленарном заседании Самарской губернской думы под председательством Виктора Сазонова в двух чтениях приняты поправки в закон об областном бюджете 2016 года.

В этот же день перед последним в этом году заседанием губдумы состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, на котором рассмотрено предложение по увеличению расходов на поддержку профессиональных спортивных клубов Самарской области.

Зампредседателя правительства — министр управления финансами региона Сергей Кандеев рассказал, что средства в размере 517 млн руб. на эти цели предусмотрены за счет сокращения некоторых направлений расходов.

К примеру, на 313 млн руб. предложено снизить затраты в виде субсидий местным бюджетам для софинансирования расходов по вопросам местного значения из-за их низкого исполнения по итогам 11 месяцев 2016 года.

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что деньги планируется направить на погашение кредиторской задолженности футбольного клуба "Крылья Советов" и хоккейного клуба "Лада".

Параметры областной казны на 2016–2018 годы останутся без изменений.