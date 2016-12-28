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Законотворчество Экономическая политика

На поддержку профессиональных спортклубов области направят более 500 млн рублей

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, на пленарном заседании Самарской губернской думы под председательством Виктора Сазонова в двух чтениях приняты поправки в закон об областном бюджете 2016 года.

В этот же день перед последним в этом году заседанием губдумы состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, на котором рассмотрено предложение по увеличению расходов на поддержку профессиональных спортивных клубов Самарской области.

Зампредседателя правительства — министр управления финансами региона Сергей Кандеев рассказал, что средства в размере 517 млн руб. на эти цели предусмотрены за счет сокращения некоторых направлений расходов.

К примеру, на 313 млн руб. предложено снизить затраты в виде субсидий местным бюджетам для софинансирования расходов по вопросам местного значения из-за их низкого исполнения по итогам 11 месяцев 2016 года.

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что деньги планируется направить на погашение кредиторской задолженности футбольного клуба "Крылья Советов" и хоккейного клуба "Лада".

Параметры областной казны на 2016–2018 годы останутся без изменений.

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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 04:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

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а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 17:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

Александр Ридель 27 октября 2014 21:29 Муниципалитетам рекомендуют установить ставку налога на имущество в 0,3% от кадастровой стоимости

Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!

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