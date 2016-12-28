В губдуме приняты поправки в облбюджет-2017 по линии регионального минсельхоза

На заседании Самарской губернской думы 27 декабря в двух чтениях приняты поправки в закон об бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В документе предложено перераспределить часть субвенций для исполнения переданных полномочий муниципальным образованиям на развитие молочного скотоводства в сумме 131,8 млн рублей.
Их планируется направить на обеспечение софинансирования безвозмездных поступлений из федерального бюджета в части субсидий на повышение продуктивности КРС молочного направления и обязательств по условиям соглашений предоставления субсидий региону из госказны.
В законе также говорится о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями.
Зампред правительства − министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов подчеркнул, что данные изменения позволят обеспечить доведение отдельных мер господдержки до сельхозтоваропроизводетелей и уже в январе 2017 г. оперативно заключить соглашения о предоставлении субсидий Минсельхозом РФ в начале следующего финансового года.
"Я считаю, что мы успешно завершаем 2016 год, и те задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены в полном объеме, — подвел итоги председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов. — Совместно с правительством региона проведена большая работа по отработке и принятию бюджета Самарской области на 2017–2019 годы. Он имеет социальную направленность: более 60% — статьи социального характера. И все те социальные обязательства, которые взяты в нашем регионе, будут выполнены в полном объеме".
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В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб
Генеральный директор ЗАО "Аква-Центр" Фурсова Оксана Викторовна и бывший конкурсный управляющий Ноготков Кирилл Олегович владеют ЗАО "С-Д" ( 13% и 7% соответственно.