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Животноводство АПК и пищепром

В губдуме приняты поправки в облбюджет-2017 по линии регионального минсельхоза

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании Самарской губернской думы 27 декабря в двух чтениях приняты поправки в закон об бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В документе предложено перераспределить часть субвенций для исполнения переданных полномочий муниципальным образованиям на развитие молочного скотоводства в сумме 131,8 млн рублей.

Их планируется направить на обеспечение софинансирования безвозмездных поступлений из федерального бюджета в части субсидий на повышение продуктивности КРС молочного направления и обязательств по условиям соглашений предоставления субсидий региону из госказны.

В законе также говорится о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями.

Зампред правительства − министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов подчеркнул, что данные изменения позволят обеспечить доведение отдельных мер господдержки до сельхозтоваропроизводетелей и уже в январе 2017 г. оперативно заключить соглашения о предоставлении субсидий Минсельхозом РФ в начале следующего финансового года.

"Я считаю, что мы успешно завершаем 2016 год, и те задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены в полном объеме, — подвел итоги председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов. — Совместно с правительством региона проведена большая работа по отработке и принятию бюджета Самарской области на 2017–2019 годы. Он имеет социальную направленность: более 60% — статьи социального характера. И все те социальные обязательства, которые взяты в нашем регионе, будут выполнены в полном объеме".

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